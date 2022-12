Echo zamierza przeprowadzić emisję pierwszej serii obligacji do kwoty 500 mln zł.

Echo Investment zapowiada przeprowadzenie emisji obligacji. Spółka nie podała wartości potencjalnej emisji, ani jej dokładnych warunków. Z informacji spółki wynika, że będą to złotowe niezabezpieczone obligacje z terminem wykupu do pięciu lat. Oferta najproawdopodobniej zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu spółka Echo informowała, że 25 listopada ustanowiło program emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, a jego organizację powierzyło Ipopemie Securities.

Deweloper zapowiedział także, że planuje skupić działania na zrefinansowaniu nawisu obligacyjnego zadłużenia, które ma wygasnąć w 2024 r. Chodzi o kwotę 740 mln zł, z czego 630 mln zł przypada bezpośrednio na Echo, a pozostałe 110 mln zł to obligacje spółki Archicom.

