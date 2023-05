Rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment do Archicomu wynosi blisko 830 mln zł. Proponowana cena emisyjna, po której Echo ma objąć akcje nowej emisji Archicom została określona na 36,34 zł za akcję - podało Echo Investment.

Echo przekazuje biznes mieszkaniowy na rzecz Archicom.

Wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment wynosi blisko 830 mln złotych.

Proponowana cena emisyjna, po której Echo Investment ma objąć akcje nowej emisji Archicom, została określona na poziomie 36,34 złotych za jedną akcję.

W kwietniu 2023 r. Echo Investment i Archicom zawarły porozumienie o przeniesieniu biznesu mieszkaniowego Echo do Archicom. Echo przekaże wszystkie projekty deweloperskie, zespół pracowników oraz bank ziemi na rzecz Archicom i obejmie nowe akcje w kapitale zakładowym spółki.

- Zgodnie z uzyskaną wyceną, rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment wynosi blisko 830 mln złotych. Natomiast proponowana cena emisyjna, po której Echo Investment ma objąć akcje nowej emisji Archicom, została określona na poziomie 36,34 złotych za jedną akcję, w oparciu o wycenę Archicom, wykonaną zgodnie takim samymi zasadami, jakie zostały zastosowane do wyceny aportu - podaje Echo w komunikacie prasowym.

W zamian za wniesienie aportu, Echo Investment ma objąć 22.825.700 nowych akcji Archicom w cenie emisyjnej 36,34 zł, osiągając udział w kapitale Archicom na poziomie 89,30 proc.

Echo informuje, że wycena aportu i określenie ceny emisyjnej zostały dokonane w oparciu o wyceny sporządzone przez niezależnego biegłego dwiema metodami: dochodową - zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą rynkową, bazującą na analizie porównawczej obejmującej porównywalne spółki notowane na GPW.

- Konsolidacja biznesu mieszkaniowego zapewni spółce Archicom ogólnopolską skalę z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością. Taka kumulacja specjalistów, aktywów i know-how zwiększy możliwości operacyjne i pozwoli dostarczać jeszcze lepsze projekty dla naszych klientów - powiedział Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Dodał, że intencją grupy Echo Investment jest, by Archicom rozwijał się nie tylko organicznie, ale także z wykorzystaniem możliwości rynku kapitałowego.

- Pozycja ogólnopolskiego lidera sektora mieszkaniowego przełoży się na większe zainteresowanie akcjami spółki i zwiększy ich płynność, co powinno prowadzić do zbliżenia kursu rynkowego do wartości fundamentalnej - dodał Maciej Drozd.

Zmiana uporządkuje strukturę grupy, w której Archicom stanie się filarem mieszkaniowym, a Echo Investment będzie dalej wzmacniało swoją pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych i mieszkań na wynajem, a także przez tworzenie wielofunkcyjnych projektów, jak Browary Warszawskie czy Towarowa 22.

- Po transakcji, Archicom z pozycji silnego, lecz lokalnego dewelopera wrocławskiego, awansuje do grona największych ogólnopolskich deweloperów, z ambicjami objęcia w niedługim czasie pozycji jednego z liderów - wyjaśnił Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

Archicom koncentrował dotychczas działalność na rynku wrocławskim. Po zmianie będzie obecny także w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Łodzi.

