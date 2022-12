Echo rozpoczęło sprzedaż II etapu osiedla ZAM, inwestycji powstającej w okolicy uzdrowiska Mateczny-Zdrój w Krakowie. Tym razem na przyszłych lokatorów czeka 100 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach od 26 do 94 mkw.

Drugi etap osiedla ZAM w sprzedaży - nowe mieszkania na Podgórzu od Echo Investment.

Na rynek trafiło kolejnych 100 mieszkań.

W pierwszym etapie na terenie Podgórza powstały dwa budynki o nieregularnej konstrukcji posiadające wewnątrz 115 mieszkań.

Deweloper Echo otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego obiektu o zróżnicowanej bryle uzupełnionej szklanymi balustradami. Budowa już ruszyła, a klucze do lokali z II etapu inwestycji zostaną przekazane nabywcom w III kwartale 2024 roku.

- Podgórze charakteryzuje się bardzo dobrym połączeniem z innymi częściami miasta, bliskością terenów zielonych oraz szeroką ofertą handlowo-usługową. Wszystko to sprawia, że okolice Ronda Matecznego są postrzegane przez poszukujących mieszkania, jako jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Krakowie. W dodatku jest to dzielnica o dość zwartej zabudowie, więc podaż nowych lokali jest tutaj mocno ograniczona i nie zaspokaja popytu. Widać to po zainteresowaniu naszą inwestycją i sukcesie sprzedaży I etapu, w którym zostały trzy ostatnie mieszkania. Teraz poszerzamy wybór, wprowadzając do oferty II etap osiedla ZAM - mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Nowocześnie, kameralnie i zielono

ZAM, czy inaczej ZAMieszkaj za Matecznym, to osiedle łączące uroki mieszkania w zielonej okolicy z zaletami lokalizacji w centrum miasta. Malownicze sąsiedztwo krakowskiej inwestycji można podziwiać np. w trakcie rodzinnych spacerów czy wypraw rowerowych. W zasięgu kilkuminutowej wycieczki jednośladem znajdują się m.in. Bulwary Wiślane, Park Zdrojowy Mateczny z pijalnią wód, a także Kopiec Krakusa.

Wśród niskiej zabudowy deweloper zaplanował m.in. szereg udogodnień w ramach Echo Life Services. Części wspólne budynku oraz jego otoczenie zostaną wyposażone w bezdotykowe technologie umożliwiające np. automatyczne zwolnienie zamka drzwi wejściowych czy wezwanie windy, która zawiezie na właściwe piętro. Wystarczy do tego tylko pobrać dedykowaną aplikację na smartfona.

Drugi i zarazem finalny etap inwestycji od Echo Investment to również liczne przestrzenie do spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody. Do dyspozycji mieszkańców osiedla przygotowany zostanie zielony taras ulokowany na dachu, który sprzyjać będzie nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. Posiadacze elektrycznych samochodów, rowerów oraz hulajnóg skorzystają natomiast z zewnętrznej ładowarki do tego typu pojazdów.

Najnowszy etap z dodatkowym zabezpieczeniem

Kupujący mieszkania w drugim etapie projektu ZAM zyskują także dodatkową ochronę ponieważ inwestycja podlega pod zapisy znowelizowanej ustawy deweloperskiej. Obejmuje ona nieruchomości, których sprzedaż rozpoczęła się po 1 lipca 2022 roku. Wśród korzyści, które oferuje nowelizacja są m.in. wpłaty za mieszkanie po fizycznym zakończeniu danego etapu robót oraz nowe zasady odbioru lokalu i zgłaszania wad. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w prospekcie informacyjnym.

Inteligentne mieszkania dla każdego

Finalnie na osiedlu ZAM powstanie łącznie 215 mieszkań, a każde z nich będzie posiadać balkon, taras lub ogródek oraz zostanie bezpłatnie wyposażone w Echo Smart – podstawową wersję systemu zarządzania inteligentnym mieszkaniem. Za pomocą aplikacji mobilnej lub komendy głosowej, mieszkańcy dopasują światła do aktualnego nastroju, zdalnie ustawią temperaturę czy połączą urządzenia domowe w optymalny dla siebie sposób.

Echo Investment buduje w Krakowie od ponad dwóch dekad. Deweloper zrealizował w małopolskiej stolicy blisko 20 inwestycji, z czego aż 14 stanowiły osiedla mieszkaniowe i apartamentowce m.in. Dom pod Wilgą, Apartamenty Go czy Kościuszki Apartments. Obecnie – oprócz ZAM – spółka Echo Investment realizuje na Podgórzu Duchackim projekt Bonarka Living, a także osiedle KRK stawiane w sercu krakowskich Bronowic

