Połączenie biznesu mieszkaniowego, utrzymanie wysokiego poziomu najmu we wszystkich budynkach Resi4Rent i nowe projekty „destination” – to podsumowanie działalności operacyjnej Grupy Echo Investment w pierwszej połowie 2023 r.

W zakończonym półroczu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy wyniósł 9,1 mln zł i był w znacznej mierze rezultatem przekazania klientom 612 mieszkań i dużej dbałości o marże.

W sześciu największych miastach w kraju Grupa posiada już ponad 4 tys. w pełni wynajętych mieszkań w abonamencie pod szyldem Resi4Rent.

Plany rozwojowe Grupy wspiera wysoki stan gotówki na poziomie ponad 662 mln zł.

Rozpoczęliśmy nowe projekty w kluczowych sektorach rynku i przygotowujemy kolejne. Swobodę działania w tym zakresie zapewnia nam wysoki stan gotówki, utrzymujący się na poziomie ponad 662 mln zł oraz wycena naszych aktywów, która pomimo wahań kursów walut, przekracza 5,7 mld zł – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa sprzedała 822 mieszkania (568 w projektach Archicomu), z czego 448 zostało sprzedanych w II kwartale. Od stycznia do czerwca w ręce klientów trafiło też 612 ukończonych lokali, z czego 319 w II kwartale, a ponad 2,7 tys. było w budowie.

Jasny podział biznesu

W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Wyznacza on jasny podział pomiędzy biznesem mieszkaniowym Grupy skierowanym do klientów indywidualnych, a ofertą komercyjną w sektorze biurowym, handlowym i PRS.

– Dokonaliśmy jasnego podziału kompetencji pomiędzy głównymi liniami biznesowymi w Grupie, tak aby mogły się dalej rozwijać w wymagających warunkach rynkowych i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Stworzyliśmy mocne fundamenty rozwoju marki Archicom w największych aglomeracjach o pokaźnej sile nabywczej – w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę 2,4 tys. mieszkań, a nasz bank ziemi umożliwia realizację następnych 8 tys. – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment, mat.pras.

Równocześnie, wzmacniamy strategiczną pozycję Echo Investment jako dewelopera projektów o dużej skali, tzw. destinations, które zmieniają polskie miasta, zapewniając zrównoważone miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu – dodaje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Nowe projekty

Przy ul. Towarowej w Warszawie Echo Investment – we współpracy z AFI Europe – rozpoczęło realizację nowego kwartału z 2-hektarowym parkiem, przestrzeniami do pracy, ofertą handlowo-usługową w parterach oraz mieszkaniami na sprzedaż i wynajem.

W sześciu największych miastach w kraju Grupa posiada już ponad 4 tys. w pełni wynajętych mieszkań w abonamencie pod szyldem Resi4Rent. Dobre perspektywy dla segmentu PRS wynikają ze struktury rynku mieszkaniowego oraz trendów społecznych i ekonomicznych, w tym m.in. większej mobilności zawodowej. Do końca br. liczba ukończonych i realizowanych przez Grupę mieszkań tego typu będzie bliska 9 tys.

Biurwce i centra handlowe

W II kwartale 2023 r. Echo Investment osiągnęło także istotne sukcesy w wynajmie powierzchni biurowej. We Wrocławiu zakończyła się komercjalizacja budynku MidPoint71, a w centrum Łodzi najemcami zapełnił się React. Obecnie firma przygotowuje się do realizacji biurowców w Krakowie i Wrocławiu, które zaoferują łącznie ponad 42 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, odpowiadając na lukę podażową, która może wystąpić w najbardziej chłonnych lokalizacjach w regionach.

W sektorze nieruchomości handlowych, Echo Investment kontynuuje dostosowanie oferty do nowych trendów i postpandemicznych oczekiwań klientów. W ujęciu półrocznym, działania te przekładają się na wzrost obrotów i odwiedzalności katowickiego Libero (odpowiednio +19% i +8% r/r) oraz Galerii Młociny w Warszawie (+14% i +9% r/r).

W marcu 2023 r. Grupa ogłosiła strategię ESG Echo-Archicom 2030. Jest to rozpisana na etapy droga Grupy do dekarbonizacji, zeroemisyjności budowanych inwestycji, dalszego zwiększania roli zieleni w projektach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast.

