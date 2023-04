Kredyty hipoteczne stały się "najbardziej genetycznie obciążonym produktem bankowym" - wskazał podczas panelu "Sektor bankowy" na Europejskim Kongresie Gospodarczym Przemek Gdański, prezes BNP Paribas.

- W segmencie hipotek zmaterializowały się niemal wszystkie ryzyka, zwłaszcza regulacyjne - wskazał na Europejskim Kongresie Gospodarczym Przemek Gdański, prezes BNP Paribas.

Dopóki kwestia wakacji kredytowych nie zostanie zamknięta, dopóki nie będzie pewności, że próby podważania kredytów w oparciu o WIBOR będą skazane na niepowodzenie, to kredytów hipotecznych w obecnych warunkach regulacyjnych będzie bardzo mało - powiedział Gdański.

Jego zdaniem to niestabilność regulacyjna powoduje wstrzemięźliwość banków, jeżeli chodzi o aktywność kredytową w przypadku kredytów długoterminowych.

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek oszacował, że z programu wakacji kredytowych skorzystało od 66 do 68 proc. uprawnionych, co stanowi sumaryczny koszt w okolicach 20 mld zł. Jeżeli dodamy do tego szacowane koszty niekorzystnego wyroku TSUE (100 mld) oraz nieuzasadnione próby podważania kredytów złotowych opartych o stawkę WIBOR, to obraz sektora rysuje się dosyć pesymistycznie.

