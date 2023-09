Wrocław ma spory potencjał inwestycyjny. Firmy zagraniczne penetrują obszar wokół miasta, co może być zapowiedzią kolejnych inwestycji w sektor wytwórczy. Zwiększy się zapotrzebowanie na mieszkania - mówi Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin.

Wrocław jest wiodącym ośrodkiem ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju.

Inwestycja Intela spowodowała, że we Wrocławiu pojawiły się fundusze inwestycyjne ze Skandynawii, Czech i RPA.

Wrocławski rynek mieszkaniowy ma teraz duży potencjał i na ten moment jest segmentem "niedoborowym" - uważa Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin.

Ilość mieszkań, które są w ofercie wystarczą na dwa i pół kwartału sprzedaży.

Wrocław słynie z przyjaznego podejścia do biznesu - zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Powstają kolejne projekty i rozbudowuje się strefa przemysłowa. Na gwałt potrzebne więc będą mieszkania, których w mieście może wkrótce zabraknąć.

Biura wejdą w spiralę poważnego kryzysu

Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin

Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin, wrocławski rynek inwestycyjny ocenił z perspektywy dewelopera powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Spółka bierze aktywny udział w modernizacji ścisłego centrum Wrocławia poprzez rewitalizację i odbudowę wrocławskich zabytków. Ma zabezpieczoną lokalizację pod nową inwestycję, w ścisłym centrum miasta.

Początkowo w ramach naszej inwestycji miały powstać biura, jednak analizując rynek doszliśmy do wniosku, że wszedł on w długotrwały okres stagnacji. Zdecydowaliśmy, że przekierujemy ten projekt w kierunku mixed-use, redukując powierzchnię biurową na rzecz mieszkaniowej. We Wrocławiu jest szereg projektów biurowych, które teraz co prawda są wynajęte, ale wraz z końcem umów najmu wejdą w spiralę poważnego kryzysu. Obronią się najlepsze lokalizacje, położone w ścisłym centrum miasta. Duża część projektów biurowych będzie adaptowana na potrzeby mieszkaniowe - wyjaśnił Paweł Rojek.

Mieszkania z potencjałem

Dodał, ze wrocławski rynek mieszkaniowy ma teraz duży potencjał i na ten moment jest segmentem "niedoborowym".

- Ilość mieszkań, które są w ofercie wystarczą na dwa i pół kwartału sprzedaży. To ma związek z wyhamowaniem inwestycji w ubiegłym roku, kiedy to wstrzymywano inwestycje z uwagi na ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych. Rynek mieszkaniowy dzisiaj się obudził i mamy wzrost kwartał do kwartału o 36 proc. - zaznacza Paweł Rojek.

W II kw. wrocławscy deweloperzy sprzedali ponad 2,3 tys. mieszkań, a do oferty wprowadzili 1,8 tys. Luka mieszkaniowa będzie się więc powiększać.

Wrocław będzie rocznie potrzebował między 10 a 12 tys. mieszkań. To wymaga zapewnienia około 50- 60 h gruntów gotowych do zabudowy. Wrocław dysponuje ogromnymi zasobami gruntów, natomiast nie wszystkie są przygotowane do zabudowy. Wyzwaniem przed którym stoi miasto jest przyspieszenie prac planistycznych i zwiększeni podaży odpowiednich działek. Mimo tego że rynek wygląda interesująco to nie jest na nim tak optymistycznie. Uważam, że w tej materii należy zachować pewną wstrzemięźliwość. Trzeba pamiętać, że dla branży nieruchomości najważniejsza jest płynność finansowa - wyjaśnił Paweł Rojek.

Mixed-use to przyszłość polskich miast

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding zaznaczył, że duży potencjał inwestycyjny mają projekty mixed-use. Coraz częściej w miejskim planowaniu będą pojawiać się koncepcje 15-minutowego miasta oraz wielofunkcyjne kompleksy, które - wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju - pozwolą mieszkańcom korzystać z miejskiego życia bez konieczności przemieszczania się na przeciwległy kraniec miasta.

Sebastian Suchodolski

Mixed-use to przyszłość polskich miast. Dobre projekty, odpowiednio zlokalizowane przyciągają nowe firmy do Wrocławia, które chcą tu otworzyć kolejne przyczółki. Nasz nowy najemca Keywords Studios, globalny potentat segmentu gamingowego, w Katowicach osiągnął już taką skalę, że decydował się na oddział we Wrocławiu, właśnie ze względu na dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej - mówił Sebastian Suchodolski.

Dodaje, że dobrze zlokalizowane projekty, takie które wpisują się w idee miasta pięciominutowego, uwzględniające wymagania ESG, obronią się mimo osłabionej koniunktury.

- Firmy dużo bardziej świadomie podchodzą do wyboru powierzchni biurowej. Biorą pod uwagę oczekiwania pracowników i potrzeby marki - wyjaśnia Sebastian Suchodolski.

Wrocław to dojrzałe centrum biznesowe

Dorota Kościelniak, dyrektora biura regionalnego Collierswe Wrocławiu.

- Wrocław jest jednym z najkorzystniej zlokalizowanych miast na terenie Polski. Bliskość przejść granicznych zarówno niemieckich, jak i czeskich, nowoczesna i rozbudowana infrastruktura drogowa, a także komunikacja miejska są istotnymi czynnikami przyciągającymi uwagę inwestorów. Jeżeli chodzi o dostępność powierzchni biurowych to miasto nie jest już postrzegane jako „rynek wschodzący”, ale ugruntowane i dojrzałe centrum biznesowe, potrafiące elastycznie i sprawnie reagować na sytuację rynkową - mówiła Dorota Kościelniak, dyrektora biura regionalnego Colliers we Wrocławiu.

Dodaje, że to co w szczególności wyróżnia Wrocław, należy określić jako bardzo duży potencjał edukacyjny i biznesowy oraz dobre warunki życia w mieście. Wrocław jest także trzecim co do wielkości obszarem usług wspólnych, oferującym około 65 tys. miejsc pracy.

Duży potencjał ma sektor turystyczny, mieszkaniowy, logistyczny i przemysłowy. Podaż powierzchni biurowej podobnie jak w innych miastach spadła, popyt jednak pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie. Corocznie przed pandemią na rynek biurowy trafiała powierzchnia 140 - 160 tys. mkw. Obecnie w okresie 2023 - 2025 przewidywana jest skala 122 tys. mkw. Mamy do czynienia z dużą dywersyfikacja jeżeli chodzi o biznes i najemców - wyjaśnia Dorota Kościelniak.

Ekspertka zaznaczyła, że firmy zagraniczne stale penetrują obszar wokół Wrocławia, co może być zapowiedzią kolejnych inwestycji w sektor wytwórczy.

Fabryka Intela pociągnęła za sobą całą lawinę kolejnych firm, które chcą się u nas ulokować. Powstaje nowy obszar przemysłowy z okolicy gminy Miękinia. To wpłynie na popyt na mieszkania. Po stronie zachodniej Wrocławia trzeba będzie zapewnić odpowiednią liczbę mieszkań dla przyszłych pracowników strefy ekonomicznej - dodała Dorota Kościelniak.

Dodaje, że we Wrocławiu pojawiły się fundusze inwestycyjne ze Skandynawii, Czech i RPA. Dotychczas miasto było zdominowane przez fundusze Niemieckie Hiszpańskie i Austriackie. Kolejnym pozytywnym elementem jest to, że Wrocław jest miastem startupów.

Największe zagęszczenie startupów technologicznych przypada właśnie na Wrocław i Dolny Śląsk - mówi ekspertka.

Dobrze rozwija się też sektor magazynowy.

Powstają projekty pod zamówienia konkretnych firm. Tutaj słowo redukcja nie istnieje, bardziej posuje słowo ekspansja. Przestrzenie produkcyjne i logistyczne rozbudowuje szczególnie branża IT. Jak grzyby po deszczu rosną także mieszkania - mówi Dorota Kościelniak.

