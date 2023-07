Z technologicznych trendów w budownictwie czerpie od jakiegoś czasu J.W. Construction. Deweloper, po udanej realizacji rodzinnego osiedla domów szkieletowych w Ożarowie Mazowieckim, poszedł o krok dalej, przenosząc tę technologię także na grunt domów wielorodzinnych.

Do sprzedaży trafiły właśnie gotowe mieszkania w wybudowanej w ekotechnologii, kameralnej inwestycji Naturalnie Aluzyjna. Położona jest ona na warszawskiej Białołęce - najszybciej rozwijającej się dzielnicy w Warszawie, która może “pochwalić się” nowoczesną zabudową, bogatą infrastrukturą handlowo-usługową i edukacyjną oraz dobrą komunikacją z innymi częściami miasta. To także dzielnica bogata w parki i kompleksy leśne, a także ścieżki rowerowe, czy nadwiślańskie tereny spacerowe co sprzyja aktywnemu, rodzinnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu - komentuje Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.