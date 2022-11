Resi4Rent rozwija swoje portfolio. Firma oddała do użytku już czwarty budynek w stolicy, który zlokalizowany jest na Mokotowie. Znajduje się w nim 161 mieszkań w abonamencie.

Inwestycja Resi4Rent powstaje przy ulicy Woronicza 82 w Warszawie.

W ramach projektu powstało 161 mieszkań w abonamencie.

Obiekt wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta.

Resi4Rent posiada obecnie łącznie blisko 3 tys. lokali w abonamencie.

Do 2025 roku firma zamierza zwiększyć portfolio do co najmniej 10 tys. lokali

Tętniący życiem Mokotów zapewnia mieszkańcom zarówno dostęp do biznesowego centrum Warszawy, jak i możliwość obcowania z naturą na terenach zielonych – w parkach i skwerach, które wzbogacają krajobraz tej części miasta. Osoby, które skorzystają z usług w nowym budynku Resi4Rent, znajdującym się przy ul. Woronicza 82, będą mogły cieszyć się widokiem na sztuczne jeziorko, a także bliską odległością do Pola Mokotowskiego.

Obiekt wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta – ulokowany jest blisko infrastruktury transportu miejskiego – w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz rozwinięta sieć dróg zapewniająca łatwy dojazd m.in. do Lotniska Chopina (ok. 10 minut samochodem), a także stacja kolejowa Żwirki i Wigury (ok. 7 minut piechotą). Mieszkańcy mogą korzystać również z bogatej oferty pobliskich sklepów, punktów usługowych, restauracji i kawiarni. To doskonałe miejsce dla tych, którzy cenią sobie uroki wielkomiejskiego życia i komfort wypoczynku. Nowy adres doskonale wpisuje się też w potrzeby osób aktywnych zawodowo - łatwo stąd dojechać do zagłębia biurowego na Służewcu i biurowców znajdujących się w samym centrum stolicy.

Szeroki wachlarz mieszkań

Zainteresowani ofertą Resi4Rent mają do wyboru lokale dostępne w opcjach: Studio (1-pokojowe) i Comfort (2-pokojowe). Mogą wybierać także kondygnację budynku, widok z okna, a przede wszystkim czas trwania umowy: 3, 6 lub 12 miesięcy z gwarancją niezmiennych warunków.

W ramach mieszkania w abonamencie dostępny jest serwis techniczny i stała opieka biura obsługi na miejscu, w każdym budynku. fot. mat. pras.

- Cieszymy się, że nasze portfolio w Warszawie powiększa się o kolejną pulę lokali, a w planach mamy następne realizacje. Nowy projekt zlokalizowany jest w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic w Warszawie. Nasza oferta skierowana jest do coraz liczniejszej grupy osób, które oczekują elastyczności na przejrzystych zasadach. To doskonała alternatywa dla najmu od osób prywatnych – u nas procedury ograniczone są do minimum, zainteresowani mogą obejrzeć każdy lokal zdalnie lub osobiście umawiając się z opiekunem klienta. Dokładamy wszelkich starań, by przeprowadzka i związane z nią formalności przebiegały sprawnie i bez niepotrzebnego stresu. Nasze dotychczasowe doświadczenie i przeprowadzane regularnie badania satysfakcji wśród osób, które podpisały z nami umowy, utwierdzają nas w przekonaniu, że dzisiejsi klienci potrzebują stabilnego partnera i klarownych reguł - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Z artystycznym akcentem

Nowy projekt Resi4Rent wpisuje się w najnowsze trendy budowlane i architektoniczne. Ze względu na zielone otoczenie, wejście do budynku zostało przeszklone, aby móc cieszyć się przestrzenią dookoła. Ciekawym akcentem w lobby jest kolorowa mozaika wykonana przez artystkę Krystynę Kaszubę-Wacławek, która specjalizuje się m.in. w aranżacjach ścian z użyciem ręcznie formowanych kafli i ceramiki. Mozaika w budynku przy ul. Woronicza 82 zdobi jedną ze ścian wewnętrznych oraz fragment fasady. Kompozycja nawiązująca do zielonego otoczenia utrzymana jest w barwach korespondujących z naturą – zieleni i delikatnych brązach.

To pierwszy artystyczny projekt w budynkach Resi4Rent, w kolejnych inwestycjach również planowane jest zaangażowanie twórców różnych dziedzin sztuki.

Resi4Rent buduje kolejne mieszkania

Usługa mieszkania w abonamencie oferowana przez Resi4Rent w 6 największych ośrodkach miejskich: Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, jest wysoko oceniana przez klientów. We wszystkich budynkach średnie obłożenie utrzymuje się na poziomie 99 proc., większość umów przedłużanych jest na kolejne lata, a co siódmy klient pochodzi z rekomendacji zadowolonych mieszkańców osiedli Resi4Rent.

- Klienci cenią sobie jakość naszej usługi i dodatkowe bonusy. W ramach mieszkania w abonamencie dostępny jest serwis techniczny i stała opieka biura obsługi na miejscu, w każdym budynku. W zależności od potrzeb klienci mają do dyspozycji miejsca parkingowe i infrastrukturę dla rowerzystów. Dbamy nie tylko o komfort, ale także o jakość sąsiedzkiego życia i dobrą atmosferę na naszych osiedlach. Sąsiedzkie relacje wspieramy poprzez różnorodne wydarzenia integrujące społeczność jak np. Dzień Sąsiada czy spotkania z psim behawiorystą. Klienci mogą korzystać z dodatkowych usług jak np. wspólne zajęcia sportowe czy program lojalnościowy z rabatami do atrakcyjnych miejsc usługowych i gastronomicznych w okolicy. Mamy nadzieję, że kolejne osoby szybko poszerzą grono zadowolonych klientów Resi4Rent - mówi Paulina Dominiak-Bienias, menedżer ds. relacji z klientami w Resi4Rent.

Resi4Rent posiada obecnie łącznie blisko 3 tys. lokali w abonamencie. Do 2025 roku firma zamierza zwiększyć portfolio do co najmniej 10 tys. lokali, z których większość jest już w fazie realizacji.

