Zdaniem Ludwika Kateckiego, członka Rady Polityki Pienieżnej, patrząc na projekcję NBP nie ma warunków do obniżki stóp procentowych. Ekspert wyjaśnił, że w Radzie nie ma dyskusji na temat luzowania polityki monetarnej.

Ludwik Kotecki w rozmowie z radiem TOK FM powiedział, że aktualnie obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne.

- Jeżeli chcielibyśmy wierzyć w projekcję analityków NBP, to dziś nie ma warunków do obniżenia stóp procentowych, dopóki nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są. Dziś nie ma takich warunków do końca projekcji, do końca 2025 roku - mówił Kotecki.

Dodał, że dopiero zejście do tego celu może nam pozwolić myśleć, żeby stopy obniżać. - Na razie zejścia do celu nie ma i w związku z tym nie ma takiej dyskusji - wyjaśnił Kotecki.

W ocenie Koteckiego, wciąż nie widać trwałych oznak słabnięcia inflacji. Jego zdaniem, w kolejnych miesiącach inflacja bazowa będzie rosła.

To, co budzi mój niepokój to to, że inflacja ciągle nie pokazuje istotnych, trwałych oznak słabnięcia (...) Moim zdaniem oddalamy się od pewnej obietnicy, którą niektórzy z członków Rady formułują, że inflacja może być w grudniu jednocyfrowa - powiedział Kotecki.

Dodał, że inflacja bazowa będzie niestety dalej rosła w kolejnych miesiącach. - Obok inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca to drugi wskaźnik, na jaki należy patrzeć - zaznaczył Kotecki.

