Wiceprezes OPTI TFI w rozmowie z PAP ocenił, że wyceny giełdowych banków są aktualnie atrakcyjne, a potencjał wzrostu kursu akcji banków jest duży. Teraz dość ważna kwestią może być natomiast, ustawowe rozwiązanie problemu kredytów CHF, które byłoby pozytywne dla sektora bankowego i mogłoby być impulsem do zwyżek kursów ich akcji. Dodał, że negatywny dla sektora wyrok TSUE odsunąłby perspektywę wzrostu wyników sektora.

- Sektor bankowy to obecnie jeden z najbardziej wartościowych sektorów. Banki są tanie, są nisko wyceniane na giełdzie. W moim odczuciu miejsca na spadki jest już niewiele, pytanie kiedy ta +taniość+ się +uwolni+ i jakie będą tego czynniki. Nagroda dla inwestorów może być bardzo duża, więc nie dziwią mnie ostatnie pozytywne rekomendacje analityków dla spółek z tego sektora - powiedział PAP Biznes Tomasz Bursa.

Dodał, że gdyby miały się zrealizować pozytywne scenariusze, które rynek po cichu zakłada, to wyceny banków będą jeszcze wyższe.

- Przy założeniu, że nie ma problemu „wiborowego”, kwestia kredytów frankowych zostaje rozwiązana i stopy procentowe będą na obecnym poziomie trochę dłużej, to widzę kilkudziesięcioprocentowy potencjał wzrostu dla cen krajowych banków - zaznaczył Tomasz Bursa.

Biznes PAP podaje, że pod koniec marca analitycy 3 biur maklerskich podtrzymali albo podnieśli rekomendacje dla giełdowych banków i obecnie zalecają zakup akcji większości kredytodawców. Zmiana rekomendacji najczęściej wiązała się z podniesieniem cen docelowych ich akcji.

W opinii Tomasz Bursy kwestia kredytów frankowych pozostaje dużym ryzykiem dla sektora. Klienci banków, które oferowały walutowe kredyty hipoteczne, od wielu kwartałów pozywają bowiem kredytodawców, wskazując na abuzywane zapisy w tych umowach. Banki przegrywają te sprawy w sądach i zawiązują znaczące rezerwy na ryzyko prawne. Część rezerw związana jest także z oferowaniem przez banki dobrowolnych programów ugód.

- W moim odczuciu banki muszą zawiązać jeszcze około 20 mld zł rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF, by pozbyć się ryzyka związanego z tym portfelem. Jest ryzyko, że po wyroku TSUE, jeśli nie będzie ustawowego rozwiązania problemu, banki będą musiały szybko zwiększyć rezerwy. To sektora nie 'przewróci', ale odsunie w czasie pozytywny scenariusz związany w poprawą wyników" - powiedział Bursa.

Dodał, że w przypadku negatywnego dla banków wyroku TSUE pod koniec roku rynek uznać może, że pomimo słabych wyników w 2023 roku, które będą obciążone tymi rezerwami, wyniki banków w 2024 i 2025 roku będą już na o wiele wyższych poziomach i to może być impulsem do mocnych ruchów w górę akcji banków.

Pap Biznes przypomina, że negatywną dla sektora była wydana w lutym opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie prawa banków do wynagrodzenia za kapitał po unieważnieniu umowy kredytu CHF. Oceniano, że prokonsumencka decyzja TSUE sprawić może, że na pozywanie banków mogą zdecydować się frankowicze, którzy do tej pory wahali się wykonać taki ruch. Wyrok TSUE oczekiwany jest jesienią.

W obawie przed materializacją tego ryzyka zaczęto przygotowywać ustawę, dzięki której banki ograniczyłyby koszty związane z tymi portfelami.

W połowie marca przewodniczący KNF informował, że jego urząd pracuje nad rozwiązaniem ustawowym dotyczącym kredytów frankowych. Banki miałyby obowiązek proponowania ugód i w ich ramach przewalutowania kredytów frankowych na złote w taki sposób, jakby hipoteka od początku była zaciągnięta w krajowej walucie.

Zdaniem Bursy niepodważalne, ustawowe rozwiązanie problemu kredytów CHF byłoby pozytywne dla sektora bankowego.

- Banki dobrze zarabiają na wysokim wiborze. Może warto pomyśleć o rozwiązaniu ustawowym i na przykład zaproponować klientowi oprocentowanie kredytu w PLN opartego na niższej, stałej stopie przez 5 lat i równocześnie lekko obniżyć saldo kredytu, by rata po przewalutowaniu była podobna do raty w kredycie frankowym. Banki musiałyby mieć jednak pewność, że to absolutny koniec spraw sądowych - powiedział Bursa.