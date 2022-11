Erbud chce kupić drugą linię produkcyjną dla zakładu produkcyjnego MOD21 w Ostaszewie. W 2023 roku przychody ze sprzedaży modułów mają wynieść ok. 240 mln zł

Erbud zapowiada, że w 2023 r. zakład w Ostaszewie wyprodukuje 30 tys. mkw. powierzchni całkowitej modułów, co ma przynieść spółce ok. 240 mln zł przychodów.

Zakład produkcyjny rozpoczął działalność 29 listopada br. Martin Faber, dyrektor finansowy, podczas otwarcia fabryki powiedział, że początkowo działać ma jedna linia produkcyjna, a podpisanie zamówienia na drugą ma nastąpić do końca bieżącego roku. Koszt nowej linii wyceniono na ok. 12,5 mln zł. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie ok. 16 miesięcy.

Przypomnijmy, że w ramach nowego obszaru biznesowego, rozwijanego pod marką MOD21, Erbud planuje realizację obiektów modułowych z drewna - hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

Zakład pełną moc produkcyjną ma osiągnąć w 2026 r. Będzie produkować wówczas ok. 100 tys. mkw. powierzchni całkowitej modułów rocznie, z pierwszej linii produkcyjnej. W zakładzie aktualnie zatrudnionych jest 70 osób, a w 2023 r. zatrudnienie ma wzrosnąć do 150 osób. Przy osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej fabryka będzie liczyć 300 pracowników.

Sprzedaż początkowo ma być prowadzona na terenie Niemiec.

