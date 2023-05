Erbud ocenia, że w kolejnych kwartałach jest możliwość poprawy wyników grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu. Wskazali, że zauważalny jest spadek liczby inwestycji, a Erbud chce zawalczyć o zlecenia m.in. w przemyśle czy segmencie wojskowym.

Grupa Erbud wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. 720,6 mln zł sprzedaży.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud wyniosła na koniec marca 2023 r. ok. 2,56 mld zł.

Erbud zauważa, że nadal niewiele jest zapytań o zlecenia w budownictwie mieszkaniowym.

W przypadku MOD21 - działalności obejmującej produkcję drewnianych obiektów modułowych, w tym roku grupa planuje uzyskać ok. 300 mln zł przychodów.

Przedstawiciele Erbud zauważyli, że I kwartał br. to kwartał przejściowy, a wszystkie segmenty, które dały ujemny EBIT mają potencjał do tego, by poprawić się w kolejnych kwartałach.

- Myślę, że zdecydowaną poprawę zobaczymy w trzecim i czwartym kwartale. (...) Zaczną pojawiać się przychody ze sprzedaży obiektów modułowych, na pewno grupa Onde wyjdzie na plus w kolejnych kwartałach, poprawią się wyniki na budownictwie kubaturowym i standardowo w przemyśle, który w pierwszym dwóch kwartałach zwykle był na minusie. Jest przestrzeń i to widać po istniejącym portfelu zamówień - powiedziała wiceprezes Erbudu Agnieszka Głowacka pytana o możliwość poprawy wyników grupy w kolejnych kwartałach 2023 r.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud wyniosła na koniec marca 2023 r. ok. 2,56 mld zł, w porównaniu do 2,55 mld zł na koniec grudnia 2022 r. Łączna wartość zleceń, uwzględniając własne projekty OZE realizowane przez Onde, to 3.728 mln zł. W segmencie modułowym pozyskano zlecenia o wartości ok. 135 mln zł.

Grupa Erbud wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. 720,6 mln zł sprzedaży, wobec 763,9 mln zł rok wcześniej (-5,7 proc. rdr). Znormalizowany zysk operacyjny wyniósł 216 tys. zł, a skorygowany wynik netto -7,2 mln zł.

- Rynek budowlany w Polsce (...) cały czas przechodzi różne turbulencje. (...) Mamy cały czas do czynienia z niedoborem inwestycji prywatnych i publicznych. Praktycznie zlecenia sięgające połowy produkcji rocznej budowlanej cały czas są w zawieszeniu, bo brak jest środków, inwestycje prywatne czekają na obniżki stóp procentowych (...). Niemniej mocno walczymy o zlecenia w przemyśle, wojsku - tam, gdzie są rozpisywane, by uzupełniać portfel kubaturowy innymi segmentami - powiedziała Głowacka.

Zleceń, zapytań ofertowych jest mniej niż w ubiegłych latach, (...) ale staramy się nie wchodzić w wojnę cenową. Staramy się skupić na nowych segmentach, które wcześniej nie były w naszym wielkim zainteresowaniu, czyli skupiamy się na przemyśle, czekamy na nowe kontrakty, które będą rozpisywane w segmencie wojskowym - dodał wiceprezes Jacek Leczkowski.

Zwrócił uwagę, że jest nadal niewiele zapytań w budownictwie mieszkaniowym, ale przychody z budownictwa kubaturowego będą uzupełniane segmentem modułowym.

Leczkowski przypomniał, że w przypadku MOD21, czyli działalności obejmującej produkcję drewnianych obiektów modułowych, w tym roku planowane jest uzyskanie ok. 300 mln zł przychodów.

- Na dziś portfel mamy wypełniony w połowie i jesteśmy w wielu postępowaniach, które dają nadzieję na to, że ten plan, który sobie postawiliśmy w tym roku - zrealizujemy. Jest to nasz start-up, a plany na ten rok nie wykorzystują w pełni możliwości fabryki. Podchodzimy do tego ostrożnie (...). Zakładamy, że pojawią się pierwsze zyski - dodał Leczkowski.

Zarząd był także pytany o ocenę perspektyw dotyczących wzrostu kosztów i ich wpływu na wyniki.

- Jeśli mówimy o historycznym wzroście (kosztów - PAP) i wpływie na wyniki grupy to w tej chwili wychodzimy z kontraktów podpisanych przed lutym 2022 r., czyli tych kontraktów narażonych na ten wzrost. Ten kwartał i może kolejny wyczerpie nam ten portfel podpisany przed lutym 2022 r. Na dziś ceny się ustabilizowały na wysokim poziomie, ale sygnały z rynków są różne. (...) Przy założeniu, że liczba budów będzie mniejsza w tym roku w skali całego kraju zakładamy, że ceny się ustabilizowały i kontrakty, które podpisujemy od drugiej połowy 2022 r. są już bezpieczne i kolejne wzrosty nie uderzą naszych wyników, a portfel, który mamy dzisiaj jest bezpieczny - powiedział wiceprezes Jacek Leczkowski.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje