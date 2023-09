Erbud spodziewa się poprawy wyników w następnych kwartałach i ożywienia w segmencie budownictwa kubaturowego. W ocenie zarządu, lepiej w przyszłym roku powinien radzić sobie MOD21 - poinformowali przedstawiciele zarządu.

W II kwartale 2023 roku Erbud zanotował 862 mln zł przychodów.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud, nie licząc kontraktów własnych, wyniosła na koniec czerwca 2023 r. ok. 2,4 mld zł.

Ok. 1,17 mld zł to wartość zleceń w segmencie budownictwa kubaturowego w kraju i za granicą.

Erbud podsumował działania w II kwartale 2023 roku i wyznaczył cele na kolejne miesiące. W drugim kwartale 2023 r. Erbud miał 862 mln zł przychodów, 27,2 mln zł EBITDA, 18 mln zł EBIT i 10,5 mln zł zysku netto. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 76,8 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do 8,9 proc. z 5,9 proc. przed rokiem.

Zeszły rok to wielka inflacja, w tym roku też, co spowodowało spadki inwestycji w Polsce i Europie. Do tego dochodziła wojna w Ukrainie, niebezpieczeństwo dla kapitału zagranicznego. (...) Wydaje mi się, że teraz – lato 2023 r. – to przełom inwestycyjny w Polsce i za granicą, że teraz inwestorzy będą inwestować i wstrzymane inwestycje prędzej, czy później się wysypią - powiedział prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Dodał, że drugi kwartał to przełom pozytywnych wyników kwartalnych i widać wyraźną zmianę, jeśli chodzi o wynik brutto na sprzedaży, EBITDA, EBIT i zysk netto.

- Jesteśmy pewni, że następne kwartały już będą tylko dodatnie. Patrząc na kryzysowy zeszły rok i ten rok, widać, że sytuacja jest opanowana i może być tylko lepiej. W następnych kwartałach te wyniki będą lepsze na wszystkich poziomach, we wszystkich segmentach grupy - powiedział Dariusz Grzeszczak.

Wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski pytany o marże, ocenił, że grupa pilnuje, by nowe kontrakty były na bezpiecznych marżach.

Szukanie oszczędności w kosztach materiałów jest ciężkie, bo zazwyczaj idzie w parze z obniżeniem jakości, a tego nie będziemy akceptować. (...) Na pewno pilnujemy tego, by nowe kontrakty były na bezpiecznych marżach. (...) Występuje duża rywalizacja cenowa. (...) Pilnujemy, by oferty były skalkulowane bezpiecznie i zakładamy, że kontrakty uda się pozyskać. Jeśli nie, w drugim kroku będziemy szukać oszczędności w kosztach ogólnych i innej optymalizacji, ale obecnie nie zakładamy, że będzie to konieczne i te kontrakty uda się nam pozyskać - powiedział Jacek Leczkowski.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud, nie licząc kontraktów własnych, wyniosła na koniec czerwca 2023 r. ok. 2,4 mld zł, czyli była o ok. 120 mln niższa niż na początku 2023 r.

Backlog grupy Onde na koniec czerwca 2023 roku wynosił 792 mln zł, czyli był wyższy o 167 mln zł (26,7 proc.) rdr.

Cieszy sytuacja w Onde – pozyskuje zlecenia w Polsce, jest mocno aktywne za granicą. Wydaje się, że następne kwartały będą wzrostem przychodów w Onde. Rynek inwestycji w OZE w Polsce w końcu rusza, pojawiają się kolejni inwestorzy - powiedział Grzeszczak.

Widzimy, że mieszkania od lipca sprzedają się jak nigdy. Gdy deweloperzy ruszą z budową następnych projektów mieszkaniowych, chociaż naszym celem nie jest budowa mieszkań, wyczerpie to możliwość produkcji różnych firm i łatwiej będzie zdobywać zlecenia w kubaturze w Polsce. Myślę, że w dwóch kwartałach pokażemy kolejne kontrakty między 0,5 mld zł a 1 mld zł w samej kubaturze w Polsce i to nas uspokaja, jeśli chodzi o kolejne kwartały, jak i cały przyszły rok - ocenił prezes Erbudu.

Prezes poinformował, że MOD21, start-up zajmujący się produkcją drewnianych obiektów modułowych, notuje gorsze wyniki, ale przyszły rok powinien być lepszy, a spółka będzie pracować nad budowaniem zespołu.

Ten rok zdominowały problemy i mamy mniejsze przychody (...). Przyszły rok będzie dużo lepszy. Nie ma problemu, jeśli chodzi o zlecenia – w Niemczech jest ich pełno. Podpisaliśmy pierwsze kontrakty w pierwszym półroczu i one pokazały, że mamy kłopoty produkcyjne i przestaliśmy przyjmować zlecenia – moglibyśmy mieć dużo zleceń, ale byłyby kłopoty produkcyjne, czyli jakość i terminowość. (...) Wszystkie nasze projekty są jednak dostarczane punktualnie i z obiecaną jakością, ale zajmuje to więcej czasu. (...) To jest początek działalności i mamy straty, ale przyszły rok będzie dużo lepszy - dodał Grzeszczak.

Onde w drugim kwartale 2023 r. zanotowało 317,9 mln zł przychodów, 33,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 21,7 mln zł EBIT, 24 mln zł EBITDA i 17,4 mln zł zysku netto. Rentowność sprzedaży wzrosła do 10,5 proc. z 5,9 proc. rok wcześniej.

