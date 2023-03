Erbud w 2022 roku ustrzelił zleceń na miliardy złotych

Portfel zleceń zewnętrznych grupy Erbud wyniósł na koniec 2022 roku około 2,55 mld zł - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość zleceń, uwzględniając projekty OZE realizowane przez Onde, to 3,71 mld zł, wobec 4,54 mld zł na koniec 2021 roku.

Krajowe budownictwo kubaturowe Erbud, odpowiadające za ponad połowę przychodów grupy, w 2022 r. osiągnęło niemal 2 mld zł przychodów.

Łączna wartość zleceń Erbud to 3,71 mld zł.

W pierwszym kwartale 2023 roku Erbud podpisał 35 kontraktów o wartości 431 mln zł.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud wyniosła na koniec 2022 r. ok. 2,55 mld zł. To nadal dużo, ale nieco mniej niż w rekordowym 2021 roku - w tym czasie portfel zamówień spółki wyceniono na 3,67 mld zł.

Spółka w prezentacji wynikowej poinformowała, że łączna wartość zleceń, uwzględniając własne projekty OZE realizowane przez Onde, to 3,71 mld zł, wobec 4,54 mld zł na koniec 2021 r.

- Jeśli chodzi o całą grupę, myślę, że spowolnienie inwestycyjne to hasło, które podpowie nam ile będzie przychodów w danych czterech segmentach. Zaczynając od kubatury, widzimy, że tutaj jest spowolnienie i na to się przygotowujemy - to będzie powiedzmy 10-20 proc. mniej rdr, ale nie widzimy tu żadnego kłopotu. Jeśli chodzi o OZE - przychody podobne rdr, portfel już jest i nie widzimy zagrożenia, jeśli chodzi o serwis (...) w tym roku też nie widzę kłopotu jeśli chodzi o portfel i rentowność. Zobaczymy ile z 300 mln zł planowanych w MOD21 uda się pozyskać i przerobić - powiedział Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbud, pytany o perspektywy rozwoju portfela zleceń w 2023 r.

Dodał, że spółka jest dobrej myśl jeśli chodzi o nowe kontrakty.

- Te nowe umowy, które podpisujemy, już będą miały uzgodnione ceny materiałów i rentowność, tak że ten rok 2023 będzie o wiele lepszy niż 2022 r., który był zaskoczeniem, w związku z wojną i inflacją - powiedział.

W pierwszym kwartale 2023 roku Erbud podpisał 35 kontraktów o wartości 431 mln zł (wobec 704 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.), w tym cztery kontrakty w segmencie modułowym o wartości 135,6 mln zł.

Rok 2022 grupa Erbud zakończyła zyskiem netto z działalności kontynuowanej na poziomie ok. 11 mln zł, wobec zysku w wysokości 21,3 mln zł w 2021 r. Zysk netto j.d. wyniósł w 2022 r. 8,3 mln zł (8,8 mln zł rok wcześniej). Przychody wzrosły o 24,3 proc. rdr do 3,86 mld zł, a wynik na działalności operacyjnej spadł o 77 proc. rdr do 20,9 mln zł.

Krajowe budownictwo kubaturowe, odpowiadające za ponad połowę przychodów grupy, w 2022 r. osiągnęło niemal 2 mld zł przychodów, o 61,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Segment, pomimo trudnych warunków rynkowych, wypracował najwięcej, bo 17,2 mln zł zysku operacyjnego. Drugi najbardziej dochodowy obszar to wykonawstwo OZE, realizowane przez giełdową spółkę córkę Onde, który dołożył do EBIT w 2022 r. ponad 16 mln zł.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl