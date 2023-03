Erbud zakłada, że w 2023 roku uzyska ok. 300 mln zł przychodów z działalności obejmującej produkcję drewnianych obiektów modułowych - poinformowali przedstawiciele zarządu. W przyszłym roku celem jest podwojenie sprzedaży.

Erbud zakłada ok. 300 mln zł przychodów z segmentu produkcji drewnianych obiektów modułowych.

W 2024 chce sprzedaż podwoić.

Linia produkcyjna MOD21 została uruchomiona w listopadzie 2022 r. , w Ostaszewie.

Erbud zakłada, że w 2023 r. uzyska ok. 300 mln zł przychodów z działalności obejmującej produkcję drewnianych obiektów modułowych.

- W grudniu dostaliśmy pierwsze zlecenia i mamy 40 proc. rocznych planów już podpisane. W tej chwili widzimy, że cena, która jest na rynku niemieckim odpowiada naszym oczekiwaniom i raczej w tej chwili ostrożnie podchodzimy do nowych kontraktów, by dostać jak najlepszą cenę. (...) 135 mln zł mamy podpisane, a w całym roku chcemy zrobić ok. 300 mln zł (przychodów - PAP) – w pierwszym roku działalności MOD21 - powiedział Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Przypomnijmy, że linia produkcyjna MOD21 została uruchomiona w listopadzie 2022 r. W ramach tego obszaru grupa planuje realizację dużych budowli z obiektów modułowych z drewna - hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Zakład produkcyjny MOD21 znajduje się w Ostaszewie.

- W samych Niemczech brakuje 400-600 tys. mieszkań rocznie, a my możemy wyprodukować przy pełnych mocach tylko 1,5 tys., czyli to jest kropla w morzu potrzeb i dlatego nie boimy się o przychody w następnych 5-10 latach, jeśli chodzi o tę fabrykę. Raczej myślimy, czy budować nową halę, która podwoi moce produkcyjne albo trzecią, która potroi moce - poinformował prezes.

Dodał, że cele spółki na 2024 r. to podwojenie sprzedaży, czyli z 300 mln zł na 600 mln zł, a w metrach kwadratowych z 30 tys. m kw. na 60 tys. m kw.

- I to nie jest jeszcze maksymalna możliwość produkcyjna tej hali - zapewnił Grzeszczak.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje