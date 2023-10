Wprowadzamy do oferty drugi budynek na osiedlu Synteza. Znajdą się w nim 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania o powierzchni od 27 do 72 m kw. To propozycja zarówno dla młodych ludzi szukających pierwszego mieszkania, jak i dla rodzin z dziećmi, które rozglądają się za docelowym „M”. Wyróżnikami Osiedla Synteza są m.in. liczne tereny zielone, w tym własny osiedlowy park, niebanalna architektura, a także dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta - mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.