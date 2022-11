Europejska koniunktura na rynku nieruchomości Deutsche Hypo Reecox (Euro-Score) w III kw. br wykazała ujemne saldo. Euro-Score spadł o 7 proc. w porównaniu z poprzednim kw., osiągając 213 punktów. Taki poziom ostatnio osiągniętego w lipcu 2020 r.

W III kwartale roku Reecox wykazał tendencję spadkową we wszystkich badanych krajach.

Popyt na europejskim rynku mieszkań gwałtownie załamał się ze względu na wysokie stopy procentowe.

Najwięcej straciły ponownie Niemcy i Wielka Brytania, gdzie Reecox spadł odpowiednio 10,3 proc. i 64 proc.

Ze stratą 4,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, polska koniunktura na rynku nieruchomości plasuje się w środku indeksu Deutsche Hypo Reecox.

Patrząc na poszczególne wskaźniki, widać wyraźnie, że Reecox po raz kolejny rozwijał się negatywnie w trzecim kwartale we wszystkich badanych krajach. Wynoszący 213,0 punktów Euro Score, jest także najniższym poziomie od ponad dwóch lat. Niski wynik odzwierciedla dużą niepewność, z jaką borykają się europejskie rynki nieruchomości w związku z obecną sytuacją gospodarczą i geopolityczną.

Po stosunkowo umiarkowanych stratach w lipcu (-0,7 proc.) i sierpniu (-1,5 proc.), tendencja spadkowa nasiliła się zwłaszcza we wrześniu (-4,9 proc.). W sumie spadek wyniósł 7,0 proc. Najbardziej negatywny rozwój z dwucyfrowym spadkiem o 10,3 proc. do 258,9 punktów odnotował Reecox w Niemczech. Za nim plasuje się Wielka Brytania, gdzie wskaźnik obniżył się 6,4 proc. do 189,5 punktów. W środku negatywnego trendy uplasowała się Polska (-4,3 proc. do 175,1 punktów) i Holandia (-4,7 proc. do 175,8 punktów). Najmniejszy spadek procentowy w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotował Reecox w Hiszpanii (-2,9 proc.) i Francji (-2,6 proc.).

Po tym jak koniunktura na polskim rynku nieruchomości już w I i II kwartale br. wykazywała ujemne saldo, również w III kw. br. Reecox Polska nie odrobił strat. Po umiarkowanym spadku w lipcu (-0,6 proc.) i dalszym w sierpniu (-1,4 proc.), we wrześniu nastąpił wyraźny spadek o 2,4 proc. i wynosi

obecnie 175,1 punktów, co oznacza osłabienie o 4,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Polski indeks giełdowy WIG 20 kontynuował utrzymującą się tendencję spadkową i po raz kolejny zanotował dwucyfrową stratę w ujęciu kwartalnym o 18,8 proc. do około 1.378 punktów. Zadecydowały o tym spadki w sierpniu (-11,2 proc.) i wrześniu (-9,8 proc.). Również indeks nieruchomości WIG Developers wykazuje nadal tendencję spadkową: w porównaniu z poprzednim kwartałem wartość indeksu spadła o 7,5 proc. i wynosi obecnie ok. 2.358 punktów.

Również nastroje w polskiej gospodarce utrzymują się od maja w trendzie spadkowym. Wszystkie miesiące trzeciego kwartału wykazały ujemne saldo, tak że cały kwartał musiał się zamknąć na poziomie 88,2 punktów, ze spadkiem o

7,7 proc.

