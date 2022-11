Fabryka Scheibera w Łodzi ma nowego właściciela. Money Square Investment otrzymał w użytkowanie wieczyste teren fabryki zlokalizowanej przy ulicy Przędzalnianej 71. Inwestycja obejmie rewitalizację jednego z największych łódzkich przemysłowców.

Money Square Investment odnowi poprzemysłowe tereny przy ulicy Przędzalnianej 71 w Łodzi.

Otrzymano już prawomocne pozwolenie konserwatorskie.

Rewitalizacja terenu przy ulicy Przędzalnianej 71 w Łodzi obejmie główny budynek fabryki, dawne ambulatorium, garaże, portiernię oraz dom Krystiana Wendischa.

Dawna Fabryka Scheiblera znajdująca się przy ulicy Przędzalnianej 71 w Łodzi, odzyska swój dawny blask, dzięki Money Square Investment. Pod od opieką tej spółki, jeden z symboli łódzkiego przemysłu, na powrót stanie się perłą Księżego Młyna.

- To dla nas, jako inwestora niezwykle ważny dzień, ale ma też szczególne znaczenie dla mnie osobiście, ponieważ sam jestem mocno związany z Łodzią i doskonale znam przemysłową historię miasta. W 2015 roku kupiłem mieszkanie przy ulicy Tymienieckiego 25, gdzie widok z okien rozchodził się właśnie na tereny przy ulicy Przędzalnianej 71. Z żalem obserwowałem, jak to niezwykłe dziedzictwo architektoniczne, jakim jest fabryka Scheiblera, niszczeje. Wówczas w mojej głowie zrodziła się myśl o zakupie tego terenu. 7 lat później wracamy z podpisaną umową, która pozwoli na rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych. To szczególnie miła świadomość, że w ten sposób będę miał realną możliwość dbać o swoje najbliższe sąsiedztwo - mówi Dariusz Jagusiak, członek zarządu Money Square Investment.

Dodaje, że mieszkańcy Łodzi, a zwłaszcza lokalna społeczność i bardzo liczna grupa wielbicieli klimatu Księżego Młyna, historycznej dzielnicy, w której znajduje się dawna fabryka Karola Scheiblera, mogą spać spokojnie.

Przywrócimy jej blask, na jaki zasługuje, odrestaurowując kompleks fabryczny, wraz z jego sercem, czyli dawną przędzalnią. Na mapie Łodzi powstanie nowe, tętniące życiem miejsce, w którym zachowany będzie duch historii - mówi Jagusiak.

Money Square Investment nabyła ją od Megadex Księży Młyn.

- Obecnie mamy już prawomocne pozwolenie konserwatorskie. Oczywiście w ślad za tym złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę. Na obecnym etapie wprowadzamy w nim ostatnie uzupełnienia. Po ich złożeniu z niecierpliwością będziemy czekać na pozytywną decyzję Miasta, bo od niej uzależnione jest to, kiedy będziemy mogli rozpocząć prace rewitalizacyjne - dodaje Jagusiak.

- Stara fabryka przeznaczona będzie głównie na lokale mieszkaniowe, ale w części, choć mniejszej - także usługowe. Jeśli chodzi o pozostałe budynki: ambulatorium, dom Wendischa czy garaże planowany jest na tym terenie ryneczek oraz lokale gastronomiczne. Po rozpoczęciu prac będziemy oczywiście prowadzić rozmowy z docelowymi najemcami, ale już dziś mogą się oni do nas zgłaszać ze swoimi konceptami, do czego serdecznie zachęcamy. Zależy nam, aby charakter działalności najemców był spójny z klimatem miejsca i potrzebami mieszkańców – nie zamykamy się przy tym też na „niszowe” usługi, jak np. pracownie krawieckie czy szewskie, które podkreślałyby szczególną historię tego miejsca i promowały usługi lokalnych przedsiębiorców - podkreśla Dariusz Jagusiak.

Na mapie Łodzi powstanie nowe, tętniące życiem miejsce, w którym zachowany będzie duch historii. fot. mat. pras.

Jeśli chodzi o potencjalny termin oddania do użytku inwestycji, to wszystko zależy od decyzji Miasta w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy będzie można zaplanować rozpoczęcie rewitalizacji oraz nakreślić szczegółowy harmonogram.

- Obserwując to, jak władze inwestują w inne obiekty na terenie Księżego Młyna i jak dbają o jego teren, liczymy na to, że ta decyzja zapadnie sprawnie i my również będziemy mogli szybko zacząć prace na terenie naszego obiektu - wyjaśnia Jagusiak.

Money Square Investment to firma zajmująca się rewitalizacjami i sprzedażą nieruchomości. Działa na terenie całej Polski i podkreślając piękno architektury czołowych polskich miast: Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Helu czy Łodzi. 90 proc. inwestycji realizuje we współpracy z konserwatorami zabytków.

Wśród kolejnych realizowanych inwestycji znajduje się też Młyn Lelitów w krakowskiej Nowej Hucie, a także budynek Helsk Residence na Helu oraz kameralna kamienica przy ulicy Hugona Kołłątaja 23 we Wrocławiu.

W najbliższym czasie inwestor będzie informował o kolejnych krokach w realizacji wymienionych projektów.

