Kraków to kolejny rynek w Polsce, w którym swoje projekty zrealizuje YIT. Firma zakupiła działki budowlane, na których powstaną setki mieszkań. - Czeka nas intensywny czas. Przygotowujemy się do startu projektu w Krakowie - mówi Tomasz Konarski, YIT.

YIT poszerza ofertę mieszkaniową w Polskich miastach.

Deweloper szykuje nowe projekty w Warszawie, w Gdańsku i Krakowie.

YIT w 2023 r. rozpoczął realizację dwóch projektów w Warszawie, Spokojnego Mokotowa i II etapu Nordic Bemowo oraz jednego w Gdańsku - II etapu Żurawi.

Ostatnie miesiące minęły w YIT Polska pod znakiem intensywnego rozwoju. Co planują Państwo w najbliższym czasie?

Jesteśmy już obecni w Warszawie i Gdańsku, a teraz przygotowujemy się do startu inwestycji w kolejnym polskim mieście, w Krakowie. Ponadto nieustannie obserwujemy rynek i zachowania klientów, co pozwala nam na dostosowanie skali naszego działania do potencjału, jaki jest w Polsce.

Czy w związku z tym zaktualizowali Państwo strategię sprzedażową i inwestycyjną?

Pod koniec 2021 r. opracowaliśmy strategię wzrostu, w ramach której w drugiej połowie zeszłego roku zakupiliśmy wiele nowych gruntów. Założone cele udało się zrealizować w pełni, mimo wydarzeń z początku 2022 r., takich jak napięcia geopolityczne czy widmo kryzysu gospodarczego. Pozwoliło nam to na uruchamianie kolejnych projektów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obecnie nadążyć za rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów i wzmożonym popytem.

Ile mieszkań YIT trafi więc na polski rynek w kolejnych latach?

W 2023 r. rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów w Warszawie, Spokojnego Mokotowa i II etapu Nordic Bemowo oraz jednego w Gdańsku - II etapu Żurawi. Jeszcze w tym roku planujemy zacząć budowę nowego obiektu w Krakowie. Będzie to nasza pierwsza inwestycja w tym mieście. Chcemy dalej rozwijać się w stolicy Małopolski, dlatego na początku przyszłego roku startujemy z kolejnym krakowskim projektem. Równolegle wciąż zamierzamy poszerzać naszą stołeczną ofertę mieszkań i planujemy start budowy następnych dwóch inwestycji w Warszawie.

Nad czym Państwo koncentrują się aktualnie w swojej działalności?

Obecnie naszym priorytetem jest wejście na rynek krakowski i sprawne rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu w tym mieście. Planujemy zrobić to jeszcze w tym roku.

Odczuli Państwo większe zainteresowanie zakupem mieszkań?

Największym zainteresowaniem cieszą się dziś mieszkania odpowiadające kryteriom zawartym w warunkach programu Bezpieczny Kredyt 2%. W naszym przypadku dotacje rządowe obejmują maksymalnie 30 proc. oferty. Pozostałe mieszkania są nabywane przez klientów za gotówkę lub pieniądze pochodzące z kredytu zaciągniętego na standardowych, rynkowych zasadach. Na popyt wśród nabywców nieruchomości obciążonych hipoteką wpływają takie czynniki, jak zmiany poziomu stóp procentowych, dochodów, kryteriów zdolności kredytowych oraz presja związana ze wzrostem cen. Klienci są bowiem bardziej skłonni do zakupu i szybkiej finalizacji transakcji, by zagwarantować sobie ochronę przed inflacją.

Szukają Państwo kolejnych działek?

W wyniku ostatnich zakupów zgromadziliśmy taką ilość gruntów, która pozwala na poszerzanie oferty mieszkaniowej, a tym samym wzrost sprzedaży przez najbliższe 3 lata. Jednak w dłuższej perspektywie niezbędne jest ciągłe poszukiwanie atrakcyjnych działek. Obecnie szczególnie interesują nas wielorodzinne projekty mieszkaniowe w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Jak będzie rozwijała się sytuacja na rynku mieszkaniowym w najbliższych kwartałach?

W mojej opinii w najbliższych kwartałach na rynku nieruchomości wciąż będziemy obserwować brak równowagi. Podaż będzie w dalszym ciągu próbowała nadążyć za popytem. Spodziewam się także umiarkowanych wzrostów cen. Największe zagrożenie dla dalszego rozwoju rynku mieszkaniowego stanowią dziś czynniki, które spowalniają uzupełnianie oferty przez deweloperów. Należą do nich przede wszystkim ograniczona ilość gruntów gotowych do uruchomienia inwestycji, długotrwałe procesy planistyczne czy problemy z uzgodnieniem warunków drogowych oraz infrastruktury.

