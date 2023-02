Gdański akademik Collegia powstał przede wszystkim z myślą o stworzeniu komfortowej bazy noclegowej dla studentów Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z biegiem czasu, koncepcja ta znacząco ewoluowała.

Obecnie Collegia to nie tylko obiekt noclegowy przeznaczony dla studentów, ale także centrum wydarzeń.

W wydarzeniach biorą udział również mieszkańcy Trójmiasta.

Spółka Silver Rock, będąca właścicielem prywatnego akademika Collegia, na terenie obiektu przygotowała również foodcourt o powierzchni 950mkw. To jeden z rynkowych wyróżników, który pozwala po raz kolejny stworzyć nieszablonową propozycję, wykraczającą poza standardową funkcję obiektu. Inwestor w czasie wakacji część pokoi zamienia w hotel, a styczniu od występu Stand-upe’rów rozpoczął działalność eventową. Frekwencja pierwszego wydarzenia już pokazała, że był to właściwy krok. W ten sposób Silver Rock wyznacza nową jakość na rynku prywatnych akademików.

Wprowadzenie do obiektu foodcourtu Festoria pozwoliło na zapewnienie nie tylko bogatej oferty gastronomicznej, ale i eventowej. Collegia w ostatnim czasie przyciąga gości doskonałą włoską i polską kuchnią oraz wydarzeniami kulturalnymi.

Budując obiekt od początku postawiliśmy na wysoką jakość i myśleliśmy o stworzeniu wyjątkowego miejsca spotkań dla trójmiejskiej społeczności studenckiej – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock . Prace nad projektem powierzyliśmy doświadczonej pracowni architektonicznej, która zbliżyła wnętrza obiektu i pokoi do komfortowo wyposażonego hotelu o standardzie 3***. Dodatkowo wprowadziliśmy udogodnienia w postaci profesjonalnie wyposażonego fitnessu, playroomów z konsolami do gier, stołami do ping ponga i innych aktywności oraz pokoje do nauki i równie profesjonalnie wyposażony pokój prób dla umuzykalnionych studentów. O trafności obranego przez nas kierunku najlepiej świadczą doskonałe wyniki obłożenia obiektu, który na pół roku przed początkiem każdego semestru ma wynajęte wszystkie pokoje.

Najnowszym eventowym hitem Festorii okazały się występy standuperów. W miniony weekend odbył się „Wieczór Prawdziwych Historii”, podczas którego ponad 100-osobowa widownia mogła obejrzeć popisy trójmiejskich artystów. Rosnąca popularność tego typu wydarzeń najprawdopodobniej sprawi, że w niedalekiej przyszłości staną się one imprezą cykliczną i mocnym punktem na eventowej mapie Trójmiasta. Nowości pojawiły się również w ofercie wszystkich czterech stref gastronomicznych Festorii.

Festoria dostępna jest dla każdego.

Staramy się regularnie rozbudowywać naszą ofertę gastronomiczną. Otwierając w minionym roku foodcourt postawiliśmy na oryginalne włoskie składniki, zdrowe żywienie i wysoką jakość oferty. Niedawno w naszym tygodniowym kalendarzu pojawił się Pasta & Pizza Day, podczas którego można skorzystać z rabatów na dania kuchni włoskiej. W ostatnim okresie rozszerzyliśmy również nasze menu lunchowe. Obecnie wprowadziliśmy do obiektu pierwsze eventy, a frekwencja w czasie pierwszych wydarzeń znacznie przerosła nasze oczekiwania, zatem będziemy kontynuować rozwój w tym kierunku i już na wiosnę tego roku przygotowujemy również zewnętrzną strefę chill out na dachu łącznika obu skrzydeł naszego akademika - mówi Kamil Semik, manager obiektu.

