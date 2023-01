Bouygues Immobilier Polska ambitnie rozpoczyna nowy rok. Deweloper przeniósł główną siedzibę do biurowca Rondo 1 w Warszawie, a teraz otwiera tam również nowe biuro sprzedaży.

Biuro główne w pierwszym europejskim wieżowcu z certyfikatem ekologicznym LEED® Platinum, a od stycznia nowe biuro sprzedaży – również w biurowcu Rondo 1. W nowej siedzibie głównej na 24. piętrze Rondo 1 pracuje 70 osób.

Od stycznia na parterze biurowca Rondo 1 działa również nowe główne biuro sprzedaży dewelopera.

Wkrótce uroczyste otwarcie nowego biura sprzedaży dewelopera. fot. mat. pras.

- Chcemy być jeszcze bliżej klientów i zapewniać im swobodny dostęp do naszych biur. Umiejscowienie biura sprzedaży w tym samym budynku co biura centralnego pomoże nam jeszcze lepiej koordynować przepływ informacji i proces sprzedaży. Zyskamy na tym wszyscy – nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci - podkreśla Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Francuski wieczór

W czwartek, 12 stycznia z okazji uroczystego otwarcia biura sprzedaży w biurowcu Rondo 1 deweloper organizuje także specjalny wieczór dla klientów. Podczas tego wydarzenia zostanie zaprezentowane nie tylko wnętrze biura sprzedaży, ale przede wszystkim nowe osiedle na Tarchominie Nova Talarowa.

Bouygues Immobilier Polska jest obecny na polskim rynku od 2001 roku. fot. mat. pras.

- Mamy powody do świętowania. W ciągu ostatnich tygodni otworzyliśmy nową centralę i biuro sprzedaży w prestiżowej lokalizacji. Teraz z początkiem roku wprowadzamy do sprzedaży kolejną inwestycję w stolicy, w której znajdą się jedne z niewielu kawalerek na Białołęce - mówi Cezary Grabowski.

W ramach „Francuskiego wieczoru” klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji, w tym rabatów do 49 500 zł na 10 wybranych mieszkań w nowej inwestycji. Podczas spotkania do dyspozycji będzie także architekt wnętrz, który bezpłatnie udzieli porad dotyczących aranżacji wnętrz i odpowie na wszystkie pytania dotyczące modnego i funkcjonalnego urządzenia przestrzeni. Klienci będą mieli również okazję, by wziąć udział w pokazie sommelierskim, a także degustować specjalnie przygotowane na tę okazję wina.

Ponad 50 inwestycji w stolicy

Bouygues Immobilier Polska jest obecny na polskim rynku od 2001 roku. W tym czasie wybudował 61 inwestycji i oddał do użytkowania 8600 mieszkań i lokali usługowych w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. W samej stolicy deweloper zrealizował ponad 50 inwestycji.

Obecnie w Warszawie trwają prace na budowach Aparté Mokotów, Novélia Bemowo i M Bemowo. W ostatnich miesiącach roku Bouygues Immobilier Polska wprowadził do sprzedaży również kameralną inwestycję premium na Starych Bielanach - Linde Résidence II.

