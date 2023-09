Develia realizuje na Chełmie drogę publiczną, która połączy ul. Madalińskiego z ul. Ptasią, gdzie powstaje inwestycja Via Flora. Nowy odcinek usprawni komunikację w tej dzielnicy Gdańska. Ukończenie budowy planowane jest na listopad br.

Via Flora to nowoczesne, komfortowe osiedle, które będzie składać się z 4-piętrowych budynków.

Ukończenie realizowanych obecnie etapów inwestycji Via Flora planowane jest na koniec III kwartału 2023 r.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia 3A Studio.

Develia kończy prace na swoim odcinku dwukierunkowej drogi, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Madalińskiego, biegnącej do posesji przy ul. Ptasiej 53. Pozostałą część realizuje inna spółka budująca w tej dzielnicy. Wzdłuż całej długości powstanie oświetlony chodnik oraz zostaną nasadzone drzewa i byliny. Zaplanowano tu także ogrody deszczowe oraz elementy małej architektury.

- W ostatnich latach Chełm zyskał na popularności jako miejsce pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Droga, którą realizujemy przy inwestycji Via Flora w porozumieniu z władzami miasta Gdańska, to nasz wkład w rozwój tutejszej infrastruktury drogowej. Jako Develia dbamy o to, żeby mieszkańcy naszych osiedli mieli zapewniony komfortowy i sprawny dojazd do innych dzielnic miasta. Jesteśmy przekonani, że realizacja łącznika Madalińskiego-Ptasia usprawni lokalną komunikację - mówi Mariusz Poławski, wiceprezes Develia.

Via Flora to osiedle, które będzie składać się z 4-piętrowych budynków. Zaprojektowano w nich szeroką ofertę mieszkań: od 32-metrowych kawalerek po 4-pokojowe lokale o powierzchni 89 mkw. Do mieszkań na parterze przypisane są ogródki, a do lokali na wyższych kondygnacjach - balkony. Z najwyższych pięter będzie rozciągać się panorama na okoliczne tereny zielone. Deweloper kładzie nacisk na proekologiczność i energooszczędne rozwiązania.

Ruch kołowy na osiedlu został ograniczony dzięki podziemnej hali garażowej, stanowiskom dla rowerów oraz racjonalnie rozmieszczonym naziemnym miejscom parkingowym. Przestrzenie wspólne pomiędzy budynkami urozmaicają alejki spacerowe, atrakcyjne place zabaw, plenerowa siłownia i zróżnicowane elementy małej architektury. Na terenie osiedla powstały ogrody deszczowe z pomostami – specjalne tereny obsadzone ozdobną roślinnością. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli cieszyć się atrakcyjnym, bioróżnorodnym otoczeniem.

