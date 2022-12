GH Development otrzymał pozwolenie na budowę inwestycji w warszawskim Wawrze. Firma zrealizuje kameralny budynek mieszkalny z klimatycznymi poddaszami, lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym nieopodal ulicy Marsa.

GH Development realizuje plan budowy nieruchomości mieszkaniowych na posiadanych w stolicy działkach, na których docelowo powstanie ponad 2100 mieszkań.

Najnowsza inwestycja powstanie w Warszawie nieopodal ulicy Marsa.

Na działce powstanie 5 piętrowy budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze i jednopoziomowym garażem podziemnym.

Inwestycja obejmie 80 mieszkań.

- Sukcesywnie realizujemy kolejne nasze inwestycje dostarczając na rynek różnorodną ofertę mieszkań. Najnowszy projekt powstanie w Wawrze blisko ulicy Marsa. Jest to największa i jednocześnie najrzadziej zaludniona dzielnica Warszawy. Widzimy w niej duży potencjał niska gęstość zaludnienia, dużo zieleni czyni dzielnicę atrakcyjną do życia dla osób ceniących spokój peryferyjnego położenia z doskonałą komunikacją - powiedziała Aleksandra Żuralska, Country Manager GH Development.

Najnowsza inwestycja w portfolio GH Development powstanie w Warszawie nieopodal ulicy Marsa. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę na działce powstanie 5 piętrowy budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze i jednopoziomowym garażem podziemnym. Inwestycja obejmie 80 mieszkań z balkonami lub ogródkami, liczących od 1 do 4 pokoi i powierzchni od 28 do 72 mkw.

Elementem wyróżniającym projekt będzie kameralny charakter, niska zabudowa, spadziste dachy oraz klimatyczne mieszkania na poddaszu.

W ramach udogodnień dla mieszkańców w projekcie przewidziano boksy rowerowe oraz kameralną strefę rekreacji. Z kolei lokale handlowo-usługowe znajdujące się w inwestycji to element bardzo istotnie podnoszących komfort codziennego życia.

- Inwestycję w Wawrze będzie charakteryzowała kameralna zabudowa, która z pewnością przypadnie do gustu osobom preferującym zamieszkanie z dala od centrum miasta w miejscu przyjaznym do życia i spędzania czasu. Jednocześnie jej atutem będzie bardzo dobra lokalizacja - bliskość komunikacji miejskiej umożliwiająca dobry dojazd do śródmieścia i innych dzielnic Warszawy, jak i położenie w pobliżu trasy wylotowej z Warszawy (S8) - powiedziała Natalia Kalinowska, kierownik projektu, GH Development.

GH Development na polskim rynku działa od 2018 r., stale koncentrując się na realizacji swojej strategii biznesowej, zakładającej tworzenie nowoczesnych i innowacyjnych inwestycji mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. W 2021 r. deweloper rozpoczął budowę apartamentowca Moxo House w Warszawie na Mokotowie.

Inwestycja w dzielnicy Wawer jest trzecią realizacją dewelopera w Warszawie. GH Development w najbliższej przyszłości na swoich gruntach w Warszawie planuje budowę ponad 2100 mieszkań.

Firma ma także ambicje wejścia na regionalne rynki nieruchomości w Polsce. Obecnie poczynił kroki w zakresie realizacji nowych inwestycji we Wrocławiu otwierając tam swoje biuro.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl