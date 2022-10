Resi Capital wprowadza do przedsprzedaży projekt Global Apartments w Katowicach. W ramach inwestycji, będącej częścią kompleksu Global Office Park, powstanie łącznie ponad 680 mieszkań.

Global Office Park, którego częścią jest budynek Global Apartments.

Inwestycja zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach.

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na III kwartał 2023 roku.

To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt wielofunkcyjny na Śląsku. W ramach kompleksu do użytku zostały oddane już dwie, 104-metrowe wieże biurowe należące do Cavatina Holding. Wszystkie trzy budynki wysokościowe osadzone są na wspólnej 5-kondygnacyjnej podstawie, w której znajdują się przestrzenie handlowo-usługowe oraz parkingi.

Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni. Jest to miastotwórczy projekt, wpisujący się w zmieniające się centrum stolicy Śląska, uzupełniający jej infrastrukturę o funkcje zgodnie z ideą 15-minutowego miasta.

- W ramach dywersyfikacji naszego portfolio, którego podstawę stanowią projekty PRS, kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy sprzedaż apartamentów we wrocławskim Quorum. Zainteresowanie tym projektem pokazuje, że rynek nieruchomości premium jest wciąż bardzo chłonny. Zapytania o dostępność mieszkań w Global Office Park skłoniła nas do przygotowania oferty sprzedaży na lokale w tym obiekcie - mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Sales & Leasing Resi Capital.

W Global Apartments Resi Capital proponuje zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe - metraże od 25 do 80 mkw., z których rozpościerać się będzie widok na panoramę miasta. Deweloper przewiduje także możliwość połączenia lokali, dla osób zainteresowanych większymi przestrzeniami. Do każdego mieszkania przynależeć będzie miejsce parkingowe. W ofercie dostępne będą również komórki lokatorskie.

Aktualnie trwają zaawansowane prace nad budynkiem Global Apartments. Mieszkania mają być gotowe do zamieszkania w lipcu 2023 r.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl