Fundusz Heimstaden w ostatnich miesiącach odebrał klucze do pierwszych 300 mieszkań na wynajem w Polsce. - Rynek jest tak rozgrzany, że lokale wynajmują się na pniu. Wyższe niż zakładaliśmy są też czynsze – mówi Przemysław Orchowicz z Heimstaden.

Heimstaden ma pipeline zabezpieczony na około 4 tys. mieszkań i myśli o kolejnych.

Heimstaden chce towarzyszyć najemcom przez długi okres ich życia. Marce zależy nam na tym, aby uciec od scenariusza, w którym najem jest poczekalnią w drodze do własnego mieszkania.

Misją Heimstaden jest dostarczenie na rynek produktu maksymalnie zbliżonego do tego, czego klient oczekuje, kupując mieszkanie dla siebie.

Heimstaden, jedna z największych firm zajmujących się instytucjonalnym wynajmem mieszkań działa od 25 lat w dziesięciu krajach Europy, w tym w: Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Niemczech, Holandii, Czechach, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Do Polski marka wkroczyła z przytupem, kontraktując na samym początku ponad tysiąc mieszkań. W ostatnich miesiącach firma odebrała pierwszą partię 300 mieszkań w Warszawie w dwóch projektach zbudowanych przez Marvipol.

Z perspektywy firmy Heimstaden, polski rynek PRS jest specyficzny, ponieważ poziom wykończenia mieszkań na rynkach skandynawskich, z których marka się wywodzi, jest dużo niższy, a nawet w niektórych obszarach minimalny.

- Rynek jest obecnie rozgrzany, dlatego komercjalizacja tych obiektów przebiega znacznie szybciej niż to przewidywaliśmy. Mieszkania wynajmują się na pniu. Wyższe niż zakładaliśmy są też czynsze – przyznaje Przemysław Orchowicz, Head of Operations Heimstaden.

Polski rynek PRS jest specyficzny

Niestety rosną koszty operacyjne, więc wzrosty czynszów niekoniecznie przekładają się na wyższe marże operatorów. W stosunku do pierwotnych złożeń wzrosły także koszty fit-outów.

- Mimo to, nie zmieniamy swojej strategii. Mamy zabezpieczony pipeline na około 4 tys. mieszkań i myślimy o kolejnych. Jednak będziemy na pewno szukać optymalizacji choćby w procesach fit-outowych – zapowiada Przemysław Orchowicz.

Heimstaden, w swojej filozofii przyjaznych domów zakłada, że każdy może wynajmować jej mieszkania. Nie ma jednego optymalnego typu najemcy.

Dyrektor przyznaje, że z perspektywy firmy Heimstaden, polski rynek PRS jest specyficzny, ponieważ poziom wykończenia mieszkań na rynkach skandynawskich, z których marka się wywodzi, jest dużo niższy, a nawet w niektórych obszarach minimalny.

- Oczekiwania polskiego klienta wobec w pełni wyposażonego, gotowego do zamieszkania lokalu są czymś zupełnie nowym dla firmy Heimstaden – przyznaje Przemysław Orchowicz.

Jaki jest typowy najemca Heimstaden?

Heimstaden w swojej filozofii przyjaznych domów zakłada, że każdy może być najemcą firmy. – Dlatego nie mamy jednego optymalnego typu najemcy. Tworzymy strategie dla każdej lokalizacji i konkretnego projektu, który kupujemy od deweloperów. Jednak na pewno chcemy, żeby Heimstaden był długoterminowym partnerem – tłumaczy dyrektor Orchowicz.

Marka, wzorem zachodnich modeli, chce towarzyszyć swoim najemcom przez długi okres ich życia.

– Zależy nam na tym, aby uciec od scenariusza, w którym najem, zwłaszcza z perspektywy Polaków, jest przystankiem na drodze do własnego mieszkania – opisuje Przemysław Orchowicz.

Jakie mieszkania mają wzięcie?

Dyrektor podkreśla, że misją marki Heimstaden - choć to brzmi przewrotnie - jest dostarczenie na rynek dosyć nudnego produktu – stricte mieszkaniowego, maksymalnie zbliżonego do tego, czego klient oczekuje, kupując mieszkanie dla siebie.

Na początku zakładaliśmy, że najlepiej wynajmą się mniejsze lokale. Tymczasem w wielu przypadkach jest odwrotnie, dlatego nie boimy się dużych jednostek – przyznaje Przemysław Orchowicz, Head of Operations Heimstaden.

- Oczywiście w obiektach, które kupujemy, zawsze szukamy optymalizacji, ale bardziej pod kątem dopasowania naszego fit-outu do rozmiaru lokalu. Widząc stumetrowe mieszkanie, nie zaproponujemy jego podziału na cztery studia. Zatem, gdy rozmawiamy z deweloperem o zmianach, to raczej są to korekty, a nie wywracanie projektu do góry nogami – wyjaśnia Przemysław Orchowicz.

Jednocześnie, jak przyznaje dyrektor, doświadczenia z pierwszymi projektami pokazują, że zainteresowanie dużymi mieszkaniami na wynajem jest w Polsce całkiem duże.

- To zaskakujące, ponieważ zakładaliśmy, że na początku najlepiej wynajmą się mniejsze lokale, ponieważ większe będą wymagać więcej nakładu i pracy. Tymczasem w wielu przypadkach jest odwrotnie, dlatego nie boimy się dziś dużych jednostek – opisuje Przemysław Orchowicz.

Najem z przymusu, zamiast miłości

Ma to zapewne związek z tym, że wiele osób nie stać na kredyt umożliwiający kupno własnego mieszkania. Również napływ imigrantów z Ukrainy się przyczynia do popularności większych metraży, bo często przyjeżdżają do Polski całe, wielopokoleniowe rodziny.

- Patrzymy na to długofalowo. Wierzymy, że Polska będzie się zbliżała do modelu rozpowszechnionego w krajach zachodnich, w którym najem dla pewnej części społeczeństwa jest stylem życia. Oczywiście jesteśmy świadomi, że to potrwa bardzo długo, dlatego, że wciąż dla polskiej rodziny własne mieszkanie jest silnym imperatywem – przyznaje Przemysław Orchowicz.

Heimstaden przeprowadził badania fokusowe, które miały pokazać, jakie są reakcje na obecną sytuację na rynku.

– Okazuje się, że osoby, które wypadły z rynku kupujących mieszkania na razie są w stanie dużego rozemocjonowania. Przenoszą się do najmu nie z miłości, lecz z przymusu. Dlatego PRS ma wielką rolę do odegrania, bo może ucywilizować rynek najmu, wprowadzając transparentność i przewidywalność, których dzisiaj na szeroko rozumianym rynku wynajmu brakuje – tłumaczy Przemysław Orchowicz.

