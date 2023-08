Osiedle Heimstaden Bokserska uzyskało certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. Inwestycja z mieszkaniami na wynajem zlokalizowana jest w Warszawie.

Heimstaden Bokserska znajduje się na warszawskim Służewcu.

W ramacch inwestycji powstało 430 mieszkań na wynajem instytucjonalny.

Heimstaden Bokserska znajduje się na warszawskim Służewcu, w południowo-zachodniej części Mokotowa. Osiedle zostało udostępnione najemcom w sierpniu 2022 roku jako pierwsza inwestycja Heimstaden w Polsce. W dwóch etapach zaoferowano 430 mieszkań przeznaczonych na stabilny, długoterminowy najem. Lokale zostały wyposażone m.in. w meble i sprzęt AGD. Mieszkańcy otrzymali także dostęp do szybkiego Internetu, sprawną obsługę wynajmowanych mieszkań oraz błyskawiczną pomoc w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej.

Osiedle zaprojektowała pracownia Kuryłowicz & Associates.

Certyfikacja została przeprowadzona w systemie oceny wielokryterialnej zgodnie z wymogami standardu „BREEAM International New Construction 2016: Residential”. Szczegółowa ewaluacja, wykonana przez firmę WSP, obejmowała dziesięć kategorii: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje. Osiedle spełniło restrykcyjne wymagania we wszystkich kategoriach, uzyskując całościowy wynik Very Good.

- Ocena audytorów, przeprowadzona w ramach certyfikacji BREEAM dla osiedla Heimstaden Bokserska, jest zgodna z doświadczeniami naszych najemców, którzy na co dzień doceniają m.in. liczne tereny zielone, dogodny dostęp do transportu publicznego i rozwiązania nakierowane na ograniczenie zużycia energii. W najbliższych kwartałach planujemy objęcie certyfikacją kolejnych budynków w naszym portfolio, a także inwestycje w odnawialne źródła energii - podkreśla Krzysztof Odrobina, Development Manager w Heimstaden Poland.

Inwestycja PRS mieści się na warszawskim Służewcu. fot. mat. pras.

Heimstaden konsekwentnie wdraża rozwiązania pozwalające zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. W 2022 roku grupa, działająca w dziesięciu krajach Europy, obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 7 proc., a zużycie energii – o 11 proc.

Celem grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc. w porównaniu do danych z 2020 roku.

Założenia te zostały pozytywnie zweryfikowane przez inicjatywę Science Based Targets, która potwierdziła, że są one zgodne z badaniami naukowymi.

W Polsce Heimstaden ma obecnie w ofercie najmu 777 mieszkań zrealizowanych w ramach czterech projektów: Bokserska, Grzybowska i Studio Okęcie (Warszawa) oraz Orlińskiego (Kraków).

W tym roku do portfolio Heimstaden dołączy także warszawska inwestycja przy ul. Mińskiej. Łącznie do końca 2023 roku Heimstaden będzie mieć 947 mieszkań w Warszawie i Krakowie w ofercie długoterminowego, stabilnego najmu instytucjonalnego.

