Heimstaden wdraża rozwiązania pozwalające zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. W 2022 roku grupa obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 7 proc., a zużycie energii - o 11 proc. w przeliczeniu na mkw. wynajmowanych powierzchni.

Heimstaden obniżył emisje i zużycie energii w 2022 roku.

Celem grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc.

Grupa do końca dekady przeznaczy 650 mln euro na inwestycje wzmacniające efektywność energetyczną mieszkań i zwiększające udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Podejmowane przez Heimstaden działania, nakierowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, są elementem strategii przyjętej przez grupę w pierwszym kwartale 2022 roku. Celem grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc. w porównaniu do danych z 2020 roku. Założenia te zostały pozytywnie zweryfikowane przez globalną inicjatywę Science Based Targets, która potwierdziła, że są one zgodne z badaniami naukowymi i przy skali działalności Heimstaden będą się realnie przyczyniać do osiągnięcia celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego.

- W Heimstaden wierzymy, że odpowiedzialność całego sektora nieruchomości – w tym segmentu najmu instytucjonalnego - ma kluczowe znaczenie dla powodzenia globalnej strategii neutralności klimatycznej. Działając na dziesięciu dynamicznie rosnących rynkach, wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w dziedzinie energii i klimatu. Aby je osiągnąć, do końca dekady przeznaczymy jako grupa nawet 650 mln euro na inwestycje wzmacniające efektywność energetyczną mieszkań i zwiększające udział odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym. W ubiegłym roku koszty energii wzrosły w sposób szczególnie dotkliwy, dlatego wraz z najemcami podjęliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym wspólnie obniżyliśmy nasz ślad węglowy - podkreśla Przemysław Orchowicz, Country Manager, odpowiedzialny za rozwój Heimstaden w Polsce i na nowych rynkach.

Działania Heimstaden w dziedzinie energii i klimatu dotyczyły w 2022 roku głównie starszych budynków, przede wszystkim w Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach.

Inwestycje obejmowały m.in. ocieplenie ponad 2 tys. mieszkań, wymianę starych pieców gazowych na nowe, instalację nowoczesnych pomp ciepła, a także wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią.

W Polsce Heimstaden dysponował na koniec 2022 roku portfolio 282 nowo wybudowanych mieszkań w ramach dwóch warszawskich inwestycji: Bokserska i Grzybowska.

