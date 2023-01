Heimstaden wprowadza na warszawski rynek najmu instytucjonalnego 284 mieszkania w ramach drugiego etapu osiedla przy ul. Bokserskiej. W pełni wyposażone lokale będą sukcesywnie dodawane do oferty. Pierwsi najemcy wprowadzą się w marcu 2023 roku.

Heimstaden rozpoczyna wynajem 284 mieszkań w ramach II eatpu inwestycji Bokserska.

Inwestycja jest częścią kompleksu Moko Botanika.

Pierwszy etap inwestycji, ze 146 lokalami, został udostępniony najemcom w trzecim kwartale 2022 roku.

Osiedle Bokserska położone jest na warszawskim Służewcu, w południowo-zachodniej części Mokotowa. Jego wyróżnikami są m.in. zielone przestrzenie publiczne i tereny spacerowe, dogodny dostęp do komunikacji zbiorowej (tramwaj, szybka kolej miejska, dojazd do metra), a także bliskość licznych obiektów biurowych, handlowych i edukacyjnych. Inwestycja jest częścią kompleksu Moko Botanika, który został zaprojektowany przez biuro Kuryłowicz & Associates.

Projekt Bokserska zlokalizowany jest na warszawskim Służewcu. fot. mat. pras.

Pierwszy etap inwestycji, ze 146 lokalami, został udostępniony najemcom w trzecim kwartale 2022 roku. Drugi etap obejmuje kolejne 284 mieszkania, które będą sukcesywnie dodawane do oferty i przekazywane klientom.

Wszystkie lokale są wyposażone w meble i sprzęt AGD. Mieszkańcy otrzymają też dostęp do szybkiego Internetu oraz obsługę wynajmowanych mieszkań.

- Osiedle Bokserska to sztandarowa inwestycja Heimstaden na polskim rynku, obejmująca łącznie 430 wysokiej jakości mieszkań na wynajem. W naszej ofercie znajdują się zarówno mniejsze lokale, przeznaczone dla młodych i aktywnych zawodowo osób, jak i trzy- i czteropokojowe mieszkania, zrealizowane z myślą o rodzinach z dziećmi. Wszystkie lokale wynajmujemy w oparciu o proste, przejrzyste i bezpieczne dla obu stron zasady. Z regularnych badań satysfakcji klientów wiemy, że nasi najemcy doceniają m.in. wielofunkcyjny charakter Służewca, w tym dogodny dostęp do niemal wszystkich kluczowych usług, z których można korzystać „po sąsiedzku”, bez konieczności tracenia czasu na dojazdy - podkreśla Izabela Stańczak, Head of Letting w Heimstaden Poland.

W 2022 roku Heimstaden wprowadził na polski rynek najmu 282 mieszkania w ramach warszawskich inwestycji Bokserska (pierwszy etap) i Grzybowska. W tym roku, poza drugim etapem osiedla Bokserska, do oferty najmu zostaną także wprowadzone mieszkania przy ul. Komitetu Obrony Robotników i przy ul. Mińskiej w Warszawie oraz przy ul. Orlińskiego w Krakowie. Do końca 2023 roku Heimstaden będzie mieć łącznie 947 mieszkań w ofercie.

