W 2022 roku Heimstaden zaoferował klientom 282 mieszkania w ramach dwóch warszawskich projektów.

Heimstaden zadebiutował na polskim rynku najmu budynkiem przy ul. Bokserskiej 54 na warszawskim Mokotowie.

Latem i wczesną jesienią najemcy wynajęli wszystkie 146 mieszkań oddanych do użytkowania w ramach pierwszego etapu inwestycji.

Cieszymy się, że w tak trudnym dla najemców roku zdołaliśmy wprowadzić na polski rynek znaczącą liczbę nowych mieszkań i tym samym zapewnić wielu rodzinom stabilne domy – podkreśla Przemysław Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden Poland.

Znaczącą część oferty stanowiły lokale duże, trzy- i czteropokojowe, zrealizowane z myślą o rodzinach z dziećmi. Ważną cechą osiedla, zaprojektowanego przez pracownię Kuryłowicz & Associates, są liczne zielone przestrzenie publiczne oraz tereny spacerowe, a także dogodny dostęp do komunikacji zbiorowej (tramwaj, szybka kolej miejska, dojazd do metra).

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 2020 roku, kiedy zapewniliśmy finansowanie pierwszych projektów mieszkaniowych. Cieszymy się, że w tym roku – po wielu miesiącach intensywnych prac – wprowadziliśmy gotowe już mieszkania do oferty i przyjęliśmy do nich najemców. Okres, w którym zadebiutowaliśmy na rynku najmu, jest trudny dla wielu rodzin. Dlatego tak ważne jest dla nas to, że możemy oferować najemcom w Polsce nie tylko wysoki standard zamieszkania w doskonale skomunikowanych lokalizacjach, ale też poczucie bezpieczeństwa i stabilności – podkreśla Przemysław Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden Poland.

Mieszkanie Heimstaden Poland.

Także w 2022 roku udostępniona została najemcom inwestycja przy ul. Grzybowskiej 49. Do oferty Heimstaden dołączyło 136 lokali: jednopokojowe studia, rodzinne mieszkania oraz przestronne apartamenty. Lokale zostały wyposażone w klimatyzację, wygodne meble i wysokiej klasy sprzęt AGD. Atutem inwestycji jest m.in. doskonała lokalizacja na styku warszawskiej Woli i Śródmieścia. Najemcy mają w zasięgu ręki pełną infrastrukturę handlową, usługową i rekreacyjną, a dzięki bliskości linii tramwajowych i dwóch stacji metra mogą swobodnie poruszać się po całej Warszawie bez konieczności korzystania z samochodu.

Mieszkania, które wprowadzamy do oferty, są sukcesywnie przekazywane najemcom. Jesteśmy dumni z bardzo wysokiego, przekraczającego 90 proc. poziomu satysfakcji naszych klientów. Wiele osób, które miało wcześniej doświadczenia na rynku najmu od osób prywatnych, jest pozytywnie zaskoczonych naszymi standardami – jakością mieszkań, przejrzystością umów i stałą dostępnością zespołu Heimstaden. Myślę, że konsekwentne zwiększanie świadomości dotyczącej najmu instytucjonalnego jest kluczem do rozwoju branży PRS w Polsce w najbliższych latach – dodaje Izabela Stańczak z Heimstaden Poland.

W 2023 roku do portfolio Heimstaden dołączą cztery nowe inwestycje. W Warszawie będą to: drugi etap osiedla przy ul. Bokserskiej (284 mieszkania), Studio Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników (94 mieszkania) oraz projekt przy ul. Mińskiej (170 mieszkań). Heimstaden wejdzie również na krakowski rynek najmu z inwestycją przy ul. Orlińskiego (117 mieszkań). Do końca 2023 roku Heimstaden będzie mieć łącznie 947 mieszkań w Warszawie i Krakowie w ofercie stabilnego, długoterminowego najmu instytucjonalnego.

