HM Inwest sprzedaje do spółki celowej St@rtap Wisła niezabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Ptasiej w Poznaniu.

Grunty zostały sprzedane wraz z autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji projektowej, prawami do decyzji pozwolenia na budowę oraz prawami do wszelkich innych opinii, decyzji oraz postanowień administracyjnych i urzędowych dotyczących planowanej budowy na przedmiotowej nieruchomości.

Na nieruchomości spółka celowa HM Inwest - St@rtap Wisła - realizować będzie inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.

W budynku znajdować się będzie 118 lokali mieszkalnych oraz lokal usługowy.

Łączna cena sprzedaży netto to 16,1 mln zł.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl