Dom stał się miejscem pracy dla wielu młodych ludzi.

Trend ten ma wpływ na ich preferencję mieszkaniowe.

Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022” jedynie niecałe 10 proc. pracowników sektora biznesowego przychodzi codziennie do biura. Większość pracuje zdalnie lub w trybie hybrydowym, co oznacza, że nie mają oni potrzeby codziennego dojeżdżania do centrum. Coraz większą popularnością cieszą się osiedla budowane na terenach podmiejskich takich ośrodków jak Warszawa, Wrocław czy Kraków.

Osiedla pod miastem są dobrym rozwiązanie dla osób pracujących częściowo lub całkowicie z domu. Są ona położone w pobliżu terenów zielonych, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i świeżym powietrzem, a dobra komunikacja z miastem sprawia, że szybko mogą znaleźć się w centrum – mówi Emil Basta, przedstawiciel dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

Dla coraz większej liczby ludzi pracujących zdalnie bliskość przyrody jest ważnym kryterium przy wyborze mieszkania. Natura uspokaja, redukuje stres oraz pobudza kreatywność. Praca wykonywana w pobliżu zieleni często jest bardziej efektywna. Tereny podmiejskie dają mieszkańcom dużą przestrzeń do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Gdy praca z domu staje się codziennością, bardzo ważne jest, by przygotować odpowiednią przestrzeń do pracy. Leżenie osiem godzin z laptopem w łóżku lub pochylanie się nad stolikiem kawowym nie wchodzi w grę. Osoby pracujące z domu szukają mieszkań, które pozwolą im na stworzenie home office’u. Często zależy im na dodatkowym pokoju lub dużym salonie, który pozwoli wydzielić część przeznaczoną na wygodne domowe biuro. Wśród młodych ludzi dużą popularnością cieszą się mieszkania 3-pokojowe.

Urządzając domowe biuro, należy zwrócić uwagę na to, by miejsce naszej pracy było dobrze oświetlone. Biurko najlepiej ustawić w pobliżu okna, a jeśli nie jest to możliwe, dobrać odpowiednie oświetlenie. Biurko powinno być na tyle duże, by dawać swobodę ruchu i umożliwiać komfortową pracę. Przy wyborze krzesła warto zwrócić uwagę na regulację wysokości oraz wygodne, profilowane siedzisko, które będzie zapobiegać bólowi pleców.

Domowe biuro nie musi być jednak nudne i składać się jedynie z podstawowych elementów. Wszelkiego rodzaju organizery, tablice czy rośliny sprawią, że przestrzeń będzie bardziej praktyczna i ciekawa. Kolorem, który świetnie nadaję się do home office’u jest zielony. Odcień ten jest ostatnio bardzo modny i ma działanie odstresowujące. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście osobne pomieszczenie, lecz jeśli nie ma takiej możliwości, przestrzeń na domowe biuro można łatwo wydzielić przy pomocy ażurowych regałów czy ścianek wolnostojących – radzi Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

