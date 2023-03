W ramach projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych, rząd rozważa rozwiązanie dotyczące ograniczenia kupna powyżej pięciu mieszkań w jednej inwestycji - powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

W styczniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych.

Rząd rozważa wprowadzenie podatku PCC w przypadku zakupu mieszkań przez firmy.

Rząd chce dołączyć rozwiązania ograniczające nabywanie lokali mieszkalnych do projektu dotyczącego programu "Pierwsze mieszkanie".

Minister Buda w rozmowie z radiem RMF FM mówił o projekcie ustawy dotyczącej hurtowego zakupu mieszkań. Jak wyjaśnił, rząd analizuje rozwiązanie dotyczące ograniczenia kupna powyżej pięciu lokali w ramach jednej inwestycji. Rozważane jest także wprowadzenie podatku PCC w przypadku zakupu mieszkań przez firmy.

- Myślimy jeszcze o końcowym rozwiązaniu. Jeśli chodzi o firmy, to chcemy tu wprowadzić podwyższony podatek PCC dla tych dużych podmiotów, nie chcemy ich całkowicie zablokować, ale wprowadzić takie PCC. Natomiast w przypadku osób indywidualnych, to trwa tutaj dyskusja, czy to będzie na szóste mieszkanie, czy to będzie sześć w danej inwestycji - wyjaśnił Waldemar Buda.

Dodał, że problem polega też na tym, że w danej inwestycji szybko znikają nieruchomości, bo są hurtowo wykupowane przez małą grupę. Takie rozwiązanie, polegające na tym, że nie można kupić takiego pakietu w danej inwestycji, też jest opcją.

- Więc być może to będzie rozwiązanie, gdzie nie można kupić więcej niż pięć mieszkań w danej inwestycji - dodał minister.

Ocenił, że pomysł dotyczący tego, że osoba (zarówno instytucje, jak i fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, będzie mogła kupić tylko jedno mieszkanie raz na rok, nie jest najlepszy.

- Do tej idei bym się nie przywiązywał. Uważam, że nabywanie kolejnych mieszkań, jeśli ktoś ma na to środki, w dzisiejszym momencie, kiedy mieszkania mogą stać puste i deweloperzy mogą mieć problem, bo mieszkania nie są kupowane, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Decyzji w tej sprawie nie będę podejmował sam, ale - w mojej ocenie - to nie jest moment, aby tę regułę wprowadzić - powiedział Buda.

Poinformował także, że rząd chce dołączyć rozwiązania ograniczające nabywanie lokali mieszkalnych do projektu dotyczącego programu "Pierwsze mieszkanie".

- Do tego projektu dołożymy te rozwiązania, do kredytu mieszkaniowego 2-proc., autopoprawką albo na poziomie parlamentu. Musimy ograniczyć flipping, bo powoduje on bańkę cenową, podwyższanie cen - powiedział Buda.

W styczniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Wstępnie projekt zakładał, że osoba (zarówno instytucje, jak i fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, będzie mogła kupić tylko jedno mieszkanie raz na rok. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, kupując szóste lub kolejne mieszkanie, trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc., przy czym podatek będzie stosowany także przy transakcjach na rynku pierwotnym.

