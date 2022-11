Na przestrzeni ostatnich lat wizja idealnych domów i mieszkań wyraźnie ewoluuje. Kluczowym trendem staje się funkcjonalność. Wśród wyróżników nowoczesnej architektury pojawiają się też zrównoważony rozwój oraz biofilia. Ważne miejsce zajmują rośliny.

W ramach badania Domy przyszłości, PlanRadar postanowił poszukać odpowiedzi na pytanie, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się nasza wizja domów i jak będzie ona ewoluowała w najbliżej przyszłości. Analiza powstała w oparciu o głosy ekspertów i autorytetów z dziedziny architektury z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Polski. Na ich podstawie stworzony został obraz obecnej sytuacji budownictwa mieszkaniowego na całym świecie i jego spodziewanej transformacji w nadchodzących dekadach.

Cienka granica między pracą a domem

Pandemia Covid-19 diametralnie zmieniła nasze dotychczasowe postrzeganie domu. Z dnia na dzień przestrzenie, w których mieszkamy przestały być miejscem przeznaczonym wyłącznie do odpoczynku, jedzenia i spędzania czasu z bliskimi. Restrykcyjne lockdowny zmusiły wielu z nas do przeniesienia swojego życia zawodowego i szkolnego do własnych czterech ścian. Chociaż niektóre pandemiczne obostrzenia zniknęły z naszego codziennego życia, to praca i nauka zdalna zostały z nami do dziś.

W rezultacie, w przeprowadzonym przez PlanRadar badaniu, eksperci z ponad połowy biorących w nim udział państw uznali, że kluczowym trendem projektowania przyszłości będą domy „hybrydowe”, w których mieszka się i pracuje jednocześnie.

Już teraz ludziom coraz bardziej zależy na wielofunkcyjnych przestrzeniach, które w godzinach pracy można wykorzystać jako biuro, a następnie przekształcić np. w salon lub strefę relaksu. Część architektów jest także zdania, że w najbliższych dekadach będzie rosnąć zapotrzebowanie na domowe biura, czyli pomieszczenia przeznaczone wyłącznie do pracy.

- W ostatnich latach granica między domem a pracą wyraźnie się zatarła. Nasze mieszkania przestały być oazami, w których spędzamy czas wolny. Dla wielu osób stały się one centrum życia zarówno osobistego jak i zawodowego. Nie dziwi więc fakt, że coraz więc ludzi poszukuje rozwiązań, które pozwolą im rozgraniczyć obie te sfery i pomogą w osiągnięciu work-life balance, który w dzisiejszych czasach pozostaje niezwykle ważny - mówi Krzysztof Studziński, kierownik zespołu PlanRadar w Polsce.

Mieszkanie w zgodzie z naturą

Z raportu PlanRadar wynika też, że zrównoważony rozwój będzie prawdopodobnie drugim istotnym trendem w projektowaniu wnętrz w przyszłości.

Eksperci z większości biorących udział w badaniu krajów spodziewają się także wzrostu zainteresowania tzw. biofilią, która zakłada wykorzystanie roślinności, wody oraz innych naturalnych materiałów zarówno w budynkach, jak i poza nimi.

Część z nich uważa, że w związku z tym wyraźnie wzrośnie znaczenie biomateriałów i kolorów opartych na naturze. Przewiduje się także, że na popularności zyskają meble z materiałów naturalnych i nadających się do recyklingu.

- Konsumenci na całym świecie są zaniepokojeni kryzysem klimatycznym. Nasze badanie pokazuje, że zdecydowanie rośnie zainteresowanie projektami, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego globalnego problemu. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tego jaką rolę w ociepleniu klimatu odgrywają budynki, w których mieszkają. Dlatego kładą większy nacisk na to, aby ich wnętrza były przyjazne dla środowiska i neutralne emisyjnie oraz żeby reprezentowały to swoim wystrojem - komentuje Krzysztof Studziński.

