Dekpol zakończył pracę nad II etapem inwestycji Sol Marina, położonej przy nabrzeżu Martwej Wisły nieopodal Wyspy Sobieszewskiej. 15 kameralnych budynków otrzymało już pozwolenie na użytkowanie. Trwa przekazywanie kluczy nabywcom apartamentów.

Dekpol Deweloper zakończył budowę II etapu inwestycji Sol Marina.

Powstało 15 budynków, obejmujących łącznie 127 apartamentów.

Deweloper rozpoczął proces wydawania kluczy właścicielom apartamentów.

Kompleks położony jest w przy nabrzeżu Martwej Wisły nieopodal Wyspy Sobieszewskiej.

Inwestycja ma dostęp do własnej mariny, która oferuje możliwość zakupu prywatnego miejsca do cumowania jachtu lub łodzi motorowej.

Budowa kompleksu Sol Marina rozpoczęła się w 2019 roku. W ramach I etapu powstało 77 apartamentów o powierzchniach liczących od 41 do 89 mkw. W zakończonym właśnie II etapie do użytku oddanych zostało 15 budynków, obejmujących łącznie 127 lokali o powierzchniach od 26 do 86 mkw.

Apartamenty wyposażone są m.in. w panoramiczne okna, które zapewniają doświetlenie wnętrz, a także umożliwiają podziwianie okolicy. Lokale na parterze posiadają przestronne ogródki, a te na wyższych kondygnacjach balkony i tarasy.

Aktualnie realizowany jest III etap inwestycji Sol Marina, w którym powstaje 140 apartamentów o zróżnicowanych powierzchniach od 25 do ponad 81 mkw. Lokale tworzone są w ramach 16 budynków o niskiej zabudowie, która zagwarantuje poczucie prywatności. Zakończenie realizacji tej fazy projektu planowane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.

Nabywcy apartamentów oprócz oferowanych miejsc parkingowych mogą również zakupić miejsce na swój prywatny jacht w marinie. Dla wygody jej użytkowników na terenie inwestycji przewidziano w pełni wyposażone nabrzeże z własnym kapitanatem. Szerokie, ponad 5-metrowe miejsca do cumowania jachtów oraz łodzi motorowych pozwalają na swobodne manewrowanie, a wyjście na pełne morze z tego miejsca trwa tylko 20 minut.

Nie tylko apartamenty

Poza częścią apartamentową w ramach kompleksu zrealizowany został także budynek hotelowy Grano Hotel Solmarina, wewnątrz którego zaplanowano wiele udogodnień, m.in. lobby z recepcją, restauracja czy centrum konferencyjno-biznesowe. Do dyspozycji gości i mieszkańców przeznaczona została także komfortowa strefa rekreacyjna z basenem oferującym unikatowy widok na marinę, a także rozbudowana strefa Wellness&SPA obejmująca aż 8 gabinetów zabiegowych oraz salę fitness. Dodatkowo na dachu budynku hotelowego przewidziano część restauracyjną „Sea Roof”, umożliwiającą spożywanie posiłków w otoczeniu malowniczych widoków na Wyspę Sobieszewską.

Projekt architektoniczny inwestycji Sol Marina został opracowany przy współpracy z biurami LSA oraz K&M Design i BO Projekty, a także z Pauliną Czurak ze Studia Ideograf, która odpowiada za wygląd wnętrz.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Dekpol Budownictwo.

Luksusowe apartamenty Sol Marina dostępne są w cenach już od ok. 750 tys. zł netto.

