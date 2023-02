Jest kolejne pozwolenie na użytkowanie dla Bacciarellego 54. Pierwsi mieszkańcy budynków zakończonych w ramach trzeciej fazy inwestycji już niebawem będą mogli się do nich wprowadzać. Oferta osiedla powiększyła się o 90 mieszkań.

III etap osiedla Bacciarellego 54 otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Pierwsi mieszkańcy budynków zakończonych w ramach trzeciej fazy inwestycji już niebawem będą mogli się do nich wprowadzać.

Każde z 90 mieszkań o metrażach od 29 do ponad 120 mkw. ma dostęp do ogródka, tarasu lub balkonu, a osiedle otoczone jest prywatnym parkiem obsadzonym roślinami o najwyższym współczynniku pochłaniania dwutlenku węgla.

To flagowa inwestycja Trei Real Estate Poland.

Wrocławskie osiedle zlokalizowane jest w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Bacciarellego 54, na tzw. Wielkiej Wyspie nazywanej też zielonymi płucami stolicy Dolnego Śląska.

- Wrocław to nadal jedno z najlepszych miast do inwestowania i zamieszkania. Potwierdzają to chociażby wyniki najnowszego badania europejskich miast i regionów przyszłości, w którym polskie miasto zajęło trzecie miejsce wśród średniej wielkości metropolii, za Zurychem i Wilnem. To miejsce przyjazne dla biznesu oraz z dużym potencjałem ekonomicznym. Wyróżnia się także stylem życia. Znakomicie odpowiada na to nasza oferta. Mieszkańcy Bacciarellego 54 chcą żyć blisko centrum miasta, atrakcji kulturalnych i rozrywkowych, ale równocześnie nad brzegiem kanału żeglugowego Odry, na osiedlu, gdzie 70 procent to tereny zielone - wyjaśnia Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Mieszkanie na zielonej wyspie w centrum Wrocławia

Według najnowszego wydania Barometru Zdrowych Domów, obok funkcjonalności pomieszczeń, wygody oraz kosztów energii, przy wyborze nowego miejsca zamieszkania najistotniejsze są kwestie związane z jakością powietrza, dostępem do światła dziennego oraz zielenią wokół budynku. To elementy składające się na atrakcyjność inwestycji.

- Projektując Bacciarellego 54, już na samym początku założyliśmy, że wokół budynków powstanie park o powierzchni niemal 3,600 mkw. Dodatkowo obsadziliśmy go roślinami, które pochłaniają CO2, dbając o estetykę tego miejsca oraz zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców. Na terenie osiedla znajduje się także studnia głębinowa, czerpiąca wodę z pobliskiej Odry, co zapewnia ekologiczne nawadnianie terenów zielonych - podsumowuje Jacek Wesołowski.

Wrocławskie osiedle dewelopera Trei Real Estate Poland docelowo będzie się składać z 14 budynków i zaoferuje 278 lokali. Czwarty etap inwestycji, w ramach którego powstanie 97 mieszkań, jest obecnie w budowie.

