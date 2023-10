Ceny materiałów budowlanych wzrosły w ostatnim czasie, co bezpośrednio wpłynęło na koszty wykończenia mieszkań. Umeblowanie niewielkiego mieszkania o powierzchni 30 metrów kwadratowych może kosztować dziś od 60 do 90 tys. zł.

Mimo stabilizacji cen materiałów budowlanych, w dzisiejszych realiach cenowych wykończenie mieszkania od dewelopera nie jest łatwe do zrealizowania.

Umeblowanie nowego lokum w podstawowym standardzie, liczone na metr kwadratowy może wynieść średnio około 2 - 3 tys. zł.

Na zlecenie Skanska Residential Development Poland, Otodom zapytał Polaków planujących zakup mieszkania, o ich preferencje związane z tym, jakimi środkami i siłami zamierzają wykończyć zakupiony lokal. Blisko połowa potencjalnych nabywców nie ma pojęcia, ile będzie ich to kosztować. Wskazywane przez nich kwoty na remont i umeblowanie nowego lokum, mimo stabilizacji cen materiałów budowlanych, w dzisiejszych realiach cenowych mogą być trudne do zrealizowania.

Ankietowani mieli różne plany dotyczące wydatków na wykończenie i umeblowanie mieszkania. Największa grupa respondentów (23 proc.) najchętniej wydałaby do 1 tys. zł na metr kwadratowy mieszkania. Kolejne 19 proc. wskazało, że planuje przeznaczyć od 1 do 2 tys. zł na metr kwadratowy. Z kolei 6 proc. osób zadeklarowało, że zamierza wydać od 2 do 3 tys. zł na metr kwadratowy, a zaledwie 5 proc. ankietowanych planuje wydatek powyżej 3 tys. zł. Najbardziej jednak zaskakuje fakt, że aż 47 proc. respondentów przyznało, że nie wie jeszcze, ile pieniędzy będzie potrzebować na wykończenie i umeblowanie, co sugeruje pewien poziom niepewności, braku konkretnego planu finansowego lub niewiedzy.

Koszty materiałów znacznie wzrosły

Przy obecnych stawkach za materiały budowlane, umeblowanie nowego lokum w podstawowym standardzie, liczone na metr kwadratowy, wyniesie średnio około 2 - 3 tys. zł. Oznacza to, że wykończenie niewielkiego mieszkania o powierzchni 30 metrów kwadratowych może kosztować od 60 do 90 tys. zł. Jest to istotne zwiększenie cen w porównaniu z rokiem 2021, kiedy to koszty te były nawet o połowę mniejsze - mówi architekt, Izabela Kucharska ze spółki mieszkaniowej Skanska.

Szacuje się, że 10 proc. wartości mieszkania wystarczy na jego wykończenie. Jednak w przypadku zakupu 30-metrowego lokalu za 500 tys. zł w Warszawie, trudno zmieścić się w przedziale 50 tys. zł (ok. 1 600 zł za metr kwadratowy), ponieważ często już wykonywana przez stolarza zabudowa kuchenna i jej wyposażenie pochłaniają taką kwotę. Z drugiej strony, ekskluzywne wykończenie z drewnianą podłogą, designerskimi dodatkami i wysokiej jakości wyposażeniem kuchennym, może podnieść koszty do 4 - 5 tys. zł za metr kwadratowy. Te różnice pokazują, że nabywcy mają zróżnicowane oczekiwania i budżety, ale wyniki badania sugerują, że wiele osób jest zainteresowanych bardziej oszczędnymi opcjami wykończenia mieszkań.

Samodzielnie czy z pomocą ekipy budowlanej?

Ankietowani mieli również możliwość określenia preferencji dotyczących sposobu wykończenia mieszkania - samodzielnie lub korzystając ze wsparcia ekipy budowlanej. Odpowiedzi pokazują zróżnicowanie podejście. Najwięcej osób, bo 29 proc. zadeklarowało, że jeszcze nie podjęło decyzji w tej kwestii. 22 proc. nabywców planuje samodzielne wykończenie mieszkania, przy pomocy znajomych i rodziny. 18 proc. chce wykonać remont na własną rękę, ze wsparciem zatrudnionych podwykonawców. 13 proc. badanych zamierza skorzystać z usług firmy wykończeniowej, którą sami wybiorą, natomiast 7 proc. zadeklarowało chęć skorzystania z firmy wykończeniowej polecanej przez dewelopera. Dodatkowo, 11 proc. respondentów zaznaczyło, że zamierza zakupić mieszkanie, które już jest wykończone przez dewelopera (tzw. mieszkanie wykończone pod klucz).

Mieszkanie pod klucz: czy to naprawdę oszczędność czasu i pieniędzy?

Gdyby nabywcy mieli możliwość wyboru między nieruchomościami jeszcze niewykończonymi, a gotowymi do zamieszkania, większość z nich zdecydowałaby się na opcję mieszkań wykończonych pod klucz. Wyniki wspólnego badania Skanska i Otodom Analytics wyraźnie to potwierdzają, ponieważ aż 44 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wybrałoby mieszkania gotowe.

Coraz więcej osób preferuje opcję zakupu mieszkania wykończonego pod klucz. Dwa lata temu, w momencie, gdy wprowadzaliśmy pierwsze takie mieszkania w inwestycji Holm House 3, robiliśmy to z pewną ostrożnością. Rynek nie był tak rozwinięty i klienci nie od razu docenili zalety tego produktu. Obecnie, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zainteresowanie tego typu mieszkaniami jest ogromne. Dla wielu jest to sposób na uniknięcie konieczności zaciągnięcia kolejnego kredytu na wykończenie nieruchomości. Klientom polecamy dokładne oszacowanie kosztów wykończenia i kosztów kredytu, ponieważ okazuje się, że wybór mieszkania gotowego pod klucz często wypada korzystniej - dodaje Kucharska.

Zdaniem ekspertki, oprócz aspektu finansowego, jest to także oszczędność czasu i redukcja stresu. Poszukiwanie fachowców, koordynacja prac, zakupy materiałów i kontrola jakości, to tylko niektóre z wyzwań, które mogą pojawić się przy samodzielnym wykończeniu mieszkania w standardzie deweloperskim. Wybierając mieszkanie pod klucz, można uniknąć tych trudności i cieszyć się gotowym mieszkaniem.

Klienci bez planu to najczęściej ci bez doświadczenia w remontach

Jak wynika z badania brak konkretnego planu finansowego, znajomości cen oraz niejasności dotyczące sposobu wykończenia mieszkania stanowią wyzwanie dla dużej grupy nabywców. Zdaniem ekspertów, dla wielu osób, zwłaszcza tych bez wcześniejszego doświadczenia w remontach, proces wykończenia mieszkania może pozostawać niejasny. Nietrzymanie się budżetu, brak wiedzy na temat zakresu prac lub nierealne wyobrażenia o niezbędnych pracach, mogą prowadzić do początkowego znacznego niedoszacowania kosztów. Na etapie zakupu, skupienie się na emocjonalnym aspekcie nowego mieszkania często przysłania również konieczność dokładnego rozważenia wydatków związanych z wykończeniem. W tym momencie, zakup mieszkania jest często postrzegany jako duże osiągnięcie finansowe, co może wprowadzać przekonanie, że większa część inwestycji została już zrealizowana. W rezultacie, decyzja o dokładnym koszcie wykończenia może być odkładana na późniejszy etap.

