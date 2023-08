Prace nad ogólnopolskim lustrem czynszowym, czyli bazą stawek za wynajem mieszkania ruszyły w Centrum Prawa Bankowego i Informacji. - Dwa lata temu się nie udało. Dziś gracze rynku PRS są bardziej przychylni - przyznaje dr Jacek Furga.

Ogólnopolskie lustro czynszowe być może zostanie uruchomione w kwietniu przyszłego roku.

Instrumentem pobudzającym dostępność mieszkań w Polsce mógłby być kredyt Buy to Let, zaciągany przez inwestorów indywidualnych w celu zakupu mieszkania na wynajem.

- Dzisiaj na naszym rynku każde mieszkanie jest potrzebne. Lokal kupiony w celach inwestycyjnych nie będzie pustostanem, tylko posłuży potrzebującym. Poza tym, wzbogaci bazę lokalową i zwiększy przystępność cenową - uważa dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji i przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Zdaniem eksperta, żeby wypełnić lukę podażową, która wynosi ok. 3 mln mieszkań powinno się budować w Polsce od 250 tys. do 300 tys. lokali rocznie.

Powstaje ogólnopolskie lustro czynszowe

Gdyby kredyt Buy to Let miał zostać wprowadzony, to wcześniej trzeba uruchomić ogólnopolskie lustro czynszowe, czyli bazę przedstawiającą widełki stawek czynszowych.

- Na jego podstawie można by było obliczyć przyszłe przychody z najmu, które posłużyłyby jako podstawę oceny zdolności kredytowej - wyjaśnia dr Jacek Furga.

Do prowadzenia takiego zestawienia są zobowiązane dzisiaj samorządy, ale dane, które w nich gromadzą dotyczą jedynie mieszkań komunalnych i socjalnych.

W lustrze czynszowym chodzi o to, by dla pojedynczego mieszkania wskazanego na mapie można było wygenerować prognozowaną stawkę czynszu.

Prace nad stworzeniem ogólnopolskiego lustra czynszowego ruszyły już w Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

- Na bazie systemu AMRON, chcemy analizować rynek najmu mieszkań poprzez analizę przekrojowych raportów analitycznych i statystycznych dotyczących zawieranych umów najmu. Podobnie robimy przy transakcjach kupna i sprzedaży - tłumaczy dr Jacek Furga.

Czy gracze PRS udostępnią dane?

Centrum już rozesłało komunikaty do najważniejszych podmiotów rynku PRS.

- Pierwszą próbę w tym temacie podjęliśmy już dwa lata temu, gdy na rynku pojawili się pierwsi gracze, ale nie zainteresowali się tą propozycją. Dzisiaj jednak sytuacja się trochę zmieniła i mam nadzieję, że ten pomysł uda się zrealizować - przyznaje dr Jacek Furga.

Centrum AMRON prowadzi aktualnie rozmowy z przedstawicielami sektora mieszkań na wynajem oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Eksperci z centrum chcieliby uruchomić tę bazę w kwietniu przyszłego roku, podczas inauguracji nowej wersji systemu AMRON.

- Mam nadzieję, że do tego czasu dogramy umowy z większością dostawców tego typu informacji. Aktualnie zbieramy dane. Na razie są one mocno zagregowane i ograniczają się do głównych miast, które monitorujemy. Planujemy stworzyć zbiór danych bardziej szczegółowy, na wzór tego z cenami transakcyjnymi. Chodzi o to, by dla pojedynczego mieszkania wskazanego na mapie można było wygenerować prognozowaną stawkę czynszu - opisuje dr Jacek Furga.

Potrzebny jest rejestr najemców

Dr Jacek Furga dodaje, że profesjonalizacja rynku wynajmu mieszkań wymusi zmianę ustawy o ochronie praw lokatorów.

- Dobrym przykładem jest rynek niemiecki. Gdy lokator zalega z czynszem przez 30 dni, właściciel wysyła mu wypowiedzenie umowy najmu. Jeśli dłużnik ureguluje zaległości i nie figuruje na liście zadłużonych wcześniej najemców, to może pozostać z mieszkaniu. Tymczasem u nas to wygląda zupełnie inaczej - uważa dr Jacek Furga.

Przede wszystkim brakuje równowagi. - Od lat głoszę hasło, że mieszkanie nie jest tylko prawem, ale głównie obowiązkiem, zarówno właściciela, jak i wynajmującego. Nie można wszystkim obarczać tego drugiego - podkreśla prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

W Polsce brakuje też rejestru najemców, albo bazy lokatorów są bardzo ubogie. - W wielu krajach dobrze się sprawdzają referencje od poprzedniego wynajmującego poświadczające regularne płacenie czynszu i odbiór mieszkania w dobrym stanie - dodaje dr Jacek Furga.

Taka historia najmu najemcy, przypominająca trochę kredytową kredytobiorcy, zwiększa bezpieczeństwo wynajmu.

