Średni czynsz najmu dla całej dostępnej na warszawskim rynku oferty mieszkań na wynajem wyniósł na koniec lipca ponad 5000 zł. Po raz pierwszy została pokonana granica średniej ceny przekraczającej na rynku najmu 5000 zł.

W lipcu br. serwisie Otodom wystawiano na wynajem w Warszawie ponad 10,5 tys. mieszkań.

Na koniec lipca liczba ofert wynosiła 5,1 tys i była o 5% niższa niż na koniec czerwca.

Średnia cena ofertowa mieszkań na wynajem w Warszawie jest silnie uzależniona lokalizacji.

Różnica pomiędzy najtańszą Białołęką a najdroższym Śródmieściem to nawet 35 zł za mkw. W lipcu ceny dostępnych mieszkań na wynajem w stolicy zaczynały się średnio od 3100 zł na Białołęce, a kończyły na 7300 zł w Śródmieściu.

Spośród wszystkich stołecznych dzielnic najwyższy wzrost cen w ujęciu rocznym zanotowała Wesoła. Powodem może być niska dostępna baza mieszkań na wynajem (poniżej 100 ofert w porównaniu do ponad 2 tysięcy na Mokotowie).

Średnie stawki ofertowe mieszkań na wynajem w pozostałych dzielnicach wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku od ok. 5% na Mokotowie, poprzez 16-17% na Bielanach, Ursynowie, w Wawrze i na Woli, aż po jedną czwartą na Wilanowie (+24%).

Czynsze najmu rosną mimo większego wyboru

Pod względem dostępności ofert sytuacja poprawiła się w porównaniu do ubiegłego roku we wszystkich dzielnicach. Ale to w kontekście ubiegłorocznych spadków spowodowanych napływem uchodźców z Ukrainy nie jest zaskakujące. Najwięcej mieszkań przybyło na Pradze-Północ, bo aż o 81%. Mimo to, pozostaje ona nadal w dziesiątce dzielnic z najniższą ofertą mieszkań na wynajem.

Mokotów, Śródmieście i Wola to dzielnice z najbogatszą ofertą takich mieszkań. W przypadku Mokotowa było to blisko 2,2 tys. ogłoszeń w serwisie Otodom.

Średni czynsz ofertowy wynajmu mieszkania w Warszawie. Mat. pras. Otodom

W porównaniu do czerwca br. zauważalny był jednak zwiększony ruch i spadek liczby ogłoszeń.

Zauważyć daje się to, że przy poszukiwaniu nieruchomości na wynajem potencjalni najemcy mocniej zwracają uwagę na koszty. W lipcu najwięcej ogłoszeń ubyło w dzielnicach oddalonych od centrum, a zatem bardziej dostępnych cenowo. Dostępność w Wawrze spadła blisko o jedną czwartą. W Ursusie o ponad 11%, na Pradze-Południe o 7%, na Bielanach o 6,5%, a na Włochach o 5%.

