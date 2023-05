Marvipol podpisał z Karmar umowę na generalne wykonawstwo II etapu inwestycji In Place. Projekt powstaje w Warszawie.

Marvipol wybrał generalnego wykonawcę, który zrealizuje II etap inwestycji In Place.

Firma Karmar wybuduje, 274 lokali mieszkalnych i 6 lokali usługowych.

Budowa ma ruszyć w lipcu br.

Karmar wybuduje dla Marvipol inwestycję In Place II. 12 maja podpisano umowę w tej sprawie.

W ramach umowy, powstanie zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażem oraz niezbędną infrastrukturą. Inwestycja In Place II powstaje w Warszawie, w rejonie ulicy Instalatorów.

Umowa zakłada, że budowa obiektu nastąpi 3 lipca 2023 roku, po przekazaniu terenu budowy. Powstanie 274 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali usługowych. Zakończenie budowy zakładane jest na 25 czerwca 2025 roku.

Wynagrodzenie Karmar zostało ustalone na kwotę 94 mln zł netto.

Budowa I etapu inwestycji In Place rozpoczęła się w II kw. 2022 roku. Powstaną dwa budynki, obejmujące łącznie 365 mieszkań i 6 lokali usługowych. Oddanie do użytkowania I etapu osiedla In Place zaplanowano na II kwartał 2024 roku.





Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje