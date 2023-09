Inpro właśnie poszerzył swoją ofertę, wprowadzając do sprzedaży 94 mieszkania w ramach kolejnego budynku realizowanego na osiedlu Atut w miejscowości Rotmanka koło Pruszcza Gdańskiego. Zakończenie budowy zaplanowane jest na 30 października 2024 roku.

Inpro powiększa portfel mieszkań dostępnych w ramach osiedla Atut.

Projekt powstaje pod Pruszczem Gdańskim.

W ramach kolejnego etapu inwestycji powstaną 94 lokale mieszkalne.

Atut to nowe, wieloetapowe osiedle, które docelowo obejmowało będzie łącznie 21 budynków mieszkalnych i 1 usługowy. W ramach wprowadzonego do oferty budynku „B” dostępne są 94 lokale o powierzchniach liczących od 32 do 36,42 mkw., których rozkład wnętrz pozwala na zagospodarowanie aż 2 pokoi. Do mieszkań będzie przynależała dodatkowa przestrzeń: na wyższych kondygnacjach zaplanowano balkony, a w przypadku mieszkań położonych na parterze będą to prywatne ogródki.

Inwestycję charakteryzują budynki o niskiej zabudowie, których wnętrza wyposażone będą w dodatkowe rozwiązania, m.in. hale garażowe, windy, wózkarnie, rowerownie i boxy do przechowywania rzeczy. Na terenie osiedla przewidziano także naziemne parkingi ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach kompleksu powstaną również lokale handlowo-usługowe, wśród których warto wyróżnić planowane przedszkole. Dodatkowo inwestycja zagwarantuje liczne miejsca do wypoczynku i rekreacji, takie jak oczko wodne, taras widokowy, zadaszona wiata rekreacyjna, ogród deszczowy, ogród osiedlowy, plac zabaw, wielofunkcyjne boisko, siłownia zewnętrzna, a także pobliska infrastruktura spacerowo-rowerowa.

Atut powstaje przy ul. Zaczarowanej w niewielkiej miejscowości Rotmanka, graniczącej z Pruszczem Gdańskim i oddalonej o zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska.

Atut to nie jedyna nowość w ofercie trójmiejskiego dewelopera. Niedawno wprowadzono do sprzedaży III etap osiedla Koncept czy ostatnie, VIII zadanie inwestycyjne popularnej Optymy. Poza nowymi kompleksami w budowie w ofercie Inpro znajdują się również mieszkania gotowe do odbioru oraz takie, których zakończenie budowy planowane jest jeszcze w tym roku. Część lokali dostępna jest w ramach programu „Pierwsze mieszkanie” i pozwala na skorzystanie ze wsparcia „Bezpieczny kredyt 2%”.

