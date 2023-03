Inpro oszacował zyski w 2022 roku. Z wstępnych danych wynika, że przychód grupy wyniesie około 357,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2021 roku o ok. 11 proc. Zysk netto spółki wyliczono na około 64,1 mln zł.

Przychód grupy oszacowano na ponad 357 mln zł. Zarząd Inpro poinformował szacowany przychód grupy za 2022 rok wyniesie około 357,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2021 roku o ok. 11 proc. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto spółki w ubiegłym roku wyniósł około 64,1 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 37 proc. rok do roku. Jak wyjaśnia spółka w komunikacie, wpływ na zwiększenie wyników finansowych miała ilość i rodzaj ukończonych inwestycji, w tym zbliżona do 2021 roku liczba wydanych lokali, ale w korzystniejszej lokalizacji, przy spowolnieniu wzrostu kosztów materiałów i robocizny. Czytaj więcej Ambitny plan Inpro. Spółka zrewitalizuje duży teren w Olsztynie Spółka zanotowała także wzrosty w innych sektorach działalności. Dobre wyniki zanotował segment hotelowy Inpro, m.in. za sprawą zniesienia obostrzeń covidowych. Produkcja prefabrykatów ukończyła rok na plusie ze względu na wzrost cen. Zwiększył się też popyt zagraniczny na ten produkt. Oficjalne sprawozdanie finansowe Inpro zostanie opublikowane 27 kwietnia 2023 roku. Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

