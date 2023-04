Inpro wprowadził pierwszy z trzynastu budynków planowanych w ramach nowego, wieloetapowego osiedla Atut. Inwestycja powstanie w miejscowości Rotmanka. Realizacja I etapu osiedla zakończy się jeszcze w tym roku.

Trójmiejski deweloper Inpro właśnie poszerzył swoją ofertę sprzedaży.

Deweloper wprowadził pierwszy z trzynastu budynków planowanych w ramach nowego, wieloetapowego osiedla Atut.

Inwestycja powstanie w miejscowości Rotmanka, zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska.

Zakończenie budowy I etapu zaplanowane jest już w 2024 roku.

Atut powstanie przy ul. Zaczarowanej w Rotmance, w bezpośrednim sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego. To nowe, wieloetapowe osiedle docelowo będzie obejmowało łącznie 13 budynków. W ramach wprowadzonego właśnie do oferty budynku „A” dostępne są 94 lokale o powierzchniach liczących od 32 do 36,42 mkw., których rozkład wnętrz pozwala na zagospodarowanie aż 2 pokoi.

Dzięki niewielkiemu metrażowi mieszkania są dostosowane do możliwości kredytowych i zdolności finansowych młodych ludzi, umożliwiając im kupno pierwszego własnego lokalu w cenie już od 315 tys. zł brutto. Co ważne, do mieszkań będzie przynależała dodatkowa przestrzeń: na wyższych kondygnacjach zaplanowano balkony, a w przypadku mieszkań położonych na parterze będą to prywatne ogródki.

Inwestycję charakteryzują budynki o niskiej zabudowie, wyposażone w praktyczne rozwiązania, m.in. hale garażowe, windy, wózkarnie, rowerownie i boxy do przechowywania rzeczy. Na terenie osiedla przewidziano także naziemne parkingi ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych.

W ramach kompleksu powstaną lokale handlowo-usługowe, wśród których warto wyróżnić planowane przedszkole, stanowiące wyjątkowe udogodnienie dla rodzin z dziećmi.

Dodatkowo inwestycja zagwarantuje liczne miejsca do wypoczynku, takie jak oczko wodne, taras widokowy, zadaszona wiata rekreacyjna, ogród deszczowy, a nawet ogród osiedlowy, który posłuży mieszkańcom do uprawy kwiatów czy warzyw. Nie zabraknie także miejsc sprzyjających aktywnością na świeżym powietrzu, do których będzie zaliczał się plac zabaw, wielofunkcyjne boisko, siłownia zewnętrzna, a także pobliska infrastruktura spacerowo-rowerowa.

Inwestycja zagwarantuje liczne miejsca do wypoczynku. fot. mat. pras.

- Po ponad roku od rozpoczęcia wojny, kryzysu i inflacji nie ustajemy w działaniach i startujemy z budową nowego, wieloetapowego osiedla. Nie jest to jednak zwykła inwestycja. Przygotowaliśmy nowy produkt na nowe czasy. Oferta kompaktowych, 2-pokojowych mieszkań dostępnych w cenach od 315 tys. zł brutto dostosowana jest do bieżących możliwości kredytowych i zdolności finansowych nabywców – w szczególności osób młodych, które marzą o kupnie pierwszego, własnego mieszkania, dzięki któremu zyskają niezależność i samodzielność - mówi Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro.

