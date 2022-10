Inpro przekazała w III kwartale 2022 łącznie 79 mieszkań, to mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to grupa wydała 166 mieszkań - podał deweloper w komunikacie.

Inpro w pierwszym półroczu br. sprzedała łącznie 173 lokali.

Przychód ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

był o 6 proc. niższy w konfrontacji z porównywalnym okresem roku 2021.

III kwartale spółka Inpro przekazała przekazała 120 lokali w porównaniu do 187 rok wcześniej.

- Spowolnienie sprzedaży mieszkań w br. to przede wszystkim skutek reakcji rynku na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych i wprowadzenie ostrzejszych rekomendacji KNF dotyczących zasad udzielania kredytów hipotecznych (mocno obniżających poziom udzielanych kredytów - wyjaśnia deweloper w komunikacie.

Przedsprzedaż netto Inpro w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku wyniosła 119 umów netto w porównaniu do 191 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego, co oznacza spadek o 38 proc.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. Inpro i Domesta podpisały razem 200 umów przedwstępnych netto, tj. o 51 proc. mniej niż w 2021 roku.

Inpro działa na polskim rynku mieszkaniowym od 35 lat. Spółka w tym czasie zrealizowała ponad 75 inwestycji i oddała do użytku około 7,5 tys. mieszkań.

W całym 2022 roku grupa zamierza uruchomić łącznie 11 inwestycji, co oznaczałoby wprowadzenie do oferty 1.375 nowych mieszkań i domów. Nastąpi to pod warunkiem, że nie nasili się negatywny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na możliwość prowadzenia działalności przez spółki w grupie.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje