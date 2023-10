Interbud Construction spółka z portfela Interbud Lublin kupiła nieruchomość w Lublinie. Na działce powstanie trzeci etap Osiedla Lotników. Osiedle powiększy się o 36 mieszkań oraz 2 lokale usługowe.

Interbud Construction podpisał umowę na zakup działki w Lublinie.

Na zakupionym terenie powstanie trzeci etap Osiedla Lotników.

Działka kosztowała ok. 1,6 mln zł netto.

Interbud Lublin rozbudowuje Osiedle Lotników. 6 października Interbud Construction, spółka zależna od Interbud Lublin podpisała umowę na zakup nieruchomości o powierzchni ok 0,4 ha, za cenę ok. 1,6 mln zł netto.

Jak podała spółka, zapłacono już 0,4 mln zł brutto tytułem zadatku, a reszta ceny ma zostać zapłacone do 11 października 2023 r.

Planowana inwestycja ma już pozwolenie na budowę. W ramach projektu powstanie 36 mieszkań oraz 2 lokale usługowe.

Dodatkowo w tym samym dniu Interbud-Construction podpisała umowę przedwstępną na sprzedaż lokalu o pow. 300 m, wybudowanego w planowanej inwestycji za cenę ok. 1,6 mln zł netto. Zapłata za lokal nastąpi w dwóch ratach tj. do 12 października 2023 r. zostanie zapłacona pierwsza rata w kwocie ok. 1,1 mln zł z czego kwota ok. 200 tys. zł stanowi zadatek, a druga rata w kwocie tj. ok. 500 tys. zł płatna będzie w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej tj. nie później niż do dnia 31 marca 2026 r.





