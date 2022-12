Develia rozpoczęła przekazywanie lokali we wrocławskiej inwestycji Kaskady Różanki. Przy ulicy Chorwackiej we Wrocławiu, deweloper wybudował 128 mieszkań.

Kaskady Różanki to inwestycja Develia we Wrocławiu.

W ramach projektu powstało 128 mieszkań o metrażu od 25 do 95 metrów kwadratowych.

Na poziomie „0” deweloper przewidział powierzchnie komercyjne na sklepy i punkty usługowe.

Osiedle cechuje oryginalna, kaskadowa architektura – dzięki takiemu projektowi do części mieszkań na wyższych kondygnacjach 6-piętrowego budynku przypisane są obszerne, zielone tarasy. Do dyspozycji mieszkańców oddana została podziemna hala garażowa z komórkami lokatorskimi. Na poziomie „0” deweloper przewidział powierzchnie komercyjne na sklepy i punkty usługowe - mieszkańcy Kaskad Różanki będą mogli zaspokajać większość codziennych potrzeb na miejscu.

- Kaskady Różanki to osiedle, które odpowiada na potrzeby wszystkich grup nabywców. Zróżnicowana oferta mieszkań dopasowana jest zarówno do singli i młodych par, a także do rodzin z dziećmi, które doceniają bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Jednocześnie dobra komunikacja z centrum Wrocławia czyni z tego projektu atrakcyjną opcję inwestycyjną. W sprzedaży mamy 31 ostatnich lokali, a ich ceny zaczynają się od 9 499 zł za metr kwadratowy - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Zaletą osiedla jest jego lokalizacja - nadodrzańskie wały, będące doskonałym miejscem do spacerów, joggingu lub wycieczek rowerowych, znajdują się w odległości jedynie 900 metrów. Z kolei do staromiejskiego wrocławskiego rynku jest tylko 5 kilometrów.

Develia, która w tym roku obchodzi 15-lecie działalności. Firma zrealizowała 38 osiedli, składających się w sumie ze 101 etapów inwestycyjnych – to ponad 14 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 760 tys. mkw.

