Placyk przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie od lat służył okolicznym mieszkańcom jako nieoficjalny parking. W tym miejscu, między posesjami nr 6 i 7, miała już 11 lat temu ruszyć budowa. Zdaje się, że jednak inwestycja wystartuje.

Wokół działki przy ul. Dąbrowszczaków od lat rósł konflikt między inwestorem a mieszkańcami.

Sąsiednie wspólnoty blokowały start inwestycji, wnosząc skargi do kolejnych instytucji.

Niedawno jednak, po wyczerpaniu procedur w ramach sporu, inwestor otrzymał zgodę na budowę.

Jak się okazuje, sprawa inwestycji w tym miejscu ma ponad 10 lat, bowiem już w 2012 roku właściciel terenu złożył wniosek o pozwolenie na budowę obiektu w ścisłym centrum miasta.

Kroki poprzedzające rozpoczęcie budowy wyjaśniała w portalu olsztyn.wyborcza.pl Marta Bartoszewicz, rzeczniczka urzędu miasta. - Przed wydaniem decyzji, zgodnie z procedurą, określiliśmy strony postępowania, którymi byli m.in. właściciele sąsiednich kamienic.

Nie spodobał im się pomysł budowy tego budynku, w związku z tym przez kilka lat walczyli oni w różnych instancjach o to, by nie dopuścić do powstania tej zabudowy - przypomniała Marta Bartoszewicz.

- Ostatecznie jednak przegrali i dlatego w 2018 roku wydaliśmy pozwolenie na budowę - tłumaczy Marta Bartoszewicz, rzeczniczka urzędu miasta dla Gazety Wyborczej Olsztyn - dodała rzecznik.

Budynek przy Dąbrowszczaków będzie połączony z sąsiednimi kamienicami. Według warunków zabudowy może mieć od 3 do 5 kondygnacji, a w najwyższym punkcie do 16 metrów. Przewidywana powierzchnia budynku to ok. 700 m2. Jak podaje olsztyn.com.pl obiekt będzie łączył mieszkania z funkcją handlowo-usługową.

