W XIX wieku była tam stajnia koszar wojskowych. W 2023 roku otworzą się lokale gastronomiczne i usługowe. Eiffage Immobilier Polska rewitalizuje zabytkowy budynek na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej i włączy go w skład osiedla Atmo.

Obiekt znajduje się na terenie Atmo, nowej inwestycji Eiffage Immobilier Polska we Wrocławiu.

Zabytkowa stajnia pochodzi z II połowy XVIII wieku. To właśnie wtedy na Kępie Mieszczańskiej rozpoczęła się budowa koszar artylerii, które stanowiły jeden z najważniejszych obiektów militarnych w mieście i całych Prusach. Za projekt odpowiadał Carl Gotthard Langhans, znany pruski architekt, który stworzył również pałac Hatzfeldów we Wrocławiu. Na terenie koszar znajdowało się m.in. kasyno oficerskie, lazaret, garaże i stajnie. Podczas oblężenia Festung Breslau ucierpiała znaczna część zabudowy Kępy Mieszczańskiej, a koszary zlikwidowano w 1945 roku. Obecnie w zabytkowych murach stajni trwają prace rewitalizacyjne.

- Postanowiliśmy dać stajni drugie życie, ale jednocześnie zachować jej zabytkowy charakter. Dzięki rewitalizacji obiekt na nowo będzie służył wrocławianom.

Chcemy, aby ta wyjątkowa przestrzeń z historią stała się miejscem spotkań nie tylko mieszkańców Atmo, ale też wszystkich, którzy cenią historię i dobry design - mówi Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów w firmie deweloperskiej Eiffage Immobilier Polska.

W odnowionym budynku znajdą się cztery lokale w loftowym stylu. Ich cechą charakterystyczną będą wysokie ceglane sklepienia łukowe, które deweloper poddał renowacji. Pomieszczenia będą miały prawie 6 metrów wysokości, antresole i wejście od strony ulicy. Historyczna bryła stajni została wbudowana w nową zabudowę mieszkaniową i w pełni z nią zespojona, z zachowaniem zewnętrznych elewacji ceglanych. Dodatkowo całość podkreśli iluminacja umieszczona na elewacji budynków.

- Zrewitalizowane budynki będące częścią nowych zespołów zabudowy zawsze stanowią dodatkowy walor kulturowy, architektoniczny, a nawet emocjonalny.

Historyczna architektura w nowym układzie wzbogaca ofertę estetyczną i może być doskonałą oprawą do współczesnych funkcji - podkreśla Zbigniew Maćków, wrocławski architekt, który jest odpowiedzialny za całościowy projekt Atmo.

Prace rewitalizacyjne w dawnej stajni polegały na zabezpieczeniu i uzupełnieniu historycznych murów i detali ceglanej elewacji. Zaprojektowano też nowe przeszklenia w historycznych otworach okiennych.

Rewitalizacja zabytkowego obiektu na Kępie Mieszczańskiej będzie kolejną inwestycją w Polsce, której Eiffage Polska Budownictwo (generalny wykonawca Atmo) przywraca blask. Firma ma na swoim koncie m.in. realizację Angel Wawel, jednych z najbardziej luksusowych apartamentów w Krakowie, polegającą na rewitalizacji i gruntownej rozbudowie zabytkowego obiektu poklasztornego z XVI wieku.

Nowoczesne osiedle w centrum miasta

Na terenie Atmo, w skład którego wchodzi zabytkowa stajnia, znajdzie się 113 apartamentów o metrażach od 26 do 145 mkw. i rozkładach od 1 do 5 pokoi. Do lokali na parterze będą przynależały ogródki, a do tych na wyższych kondygnacjach – balkony, loggie lub tarasy. We wszystkich apartamentach zostaną wstawione panoramiczne okna, a dodatkowo na parterze - zainstalowane zewnętrzne rolety. W każdym lokalu przygotowano również instalację pod montaż.

Atmo posiada 7 kondygnacji, w tym jedną podziemną, w której znajdzie się parking z 136 miejscami i stojakami na rowery. Inwestycja będzie również monitorowana. Przed budynkami mieszkańcy odpoczną na zielonym patio lub na terenach Parku Mieszczańskiego, który powstaje praktycznie tuż przy samym budynku. Tylko kilkanaście minut spacerem dzieli Atmo od Rynku i klimatycznych lokali na Nadodrzu. W pobliżu budynków są lokale i punkty usługowe, a także przystanki komunikacji miejskiej. Wkrótce przy ulicy Dmowskiego zatrzymywać się będzie nowa linia tramwajowa na Popowice.

- Lokalizacja inwestycji jest dla nas kluczowa. Budujemy apartamenty w najbardziej prestiżowych rejonach, tak by mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich atutów wielkiego miasta. We Wrocławiu postawiliśmy na bliskość Rynku i terenów zielonych, a także niezwykłą architekturę, która czerpie z XIX-wiecznej tradycji.

Atmo to unikatowy projekt nie tylko w skali miasta, ale też całej Polski. Połączenie nowoczesnej architektury z zrewitalizowanym obiektami to nadal rzadkość - mówi Sebastian Bieńkowski.

Druga inwestycja we Wrocławiu

Apartamenty na Kępie Mieszczańskiej będą drugą inwestycją Eiffage Immobilier we Wrocławiu. Pierwszym oddanym projektem było HB1820. W stylowym budynku mieszczącym się na Przedmieściu Oławskim znajdują się apartamenty z wyjątkowymi w skali miasta ogródkami tarasowymi. W częściach wspólnych inwestycji można podziwiać charakterystyczne dla tego dewelopera piece of art - tym razem w postaci luster wrocławskiego artysty Oskara Zięty.

Wrocław jest drugim miastem po Warszawie, w którym Eiffage Immobilier Polska buduje swoje inwestycje premium. Jesienią 2022 roku do portfolio dewelopera dołączył również Poznań i projekt na styku Jeżyc i Grunwaldu – Marcelińska 18.

