Inwestycje deweloperskie hamują, a w 2023 r. liczba rozpoczętych budów mieszkań może spaść ze 160 tys. do ok. 60 tys. - prognozuje JLL. To zła informacja także dla sektora wykonawczego, producentów materiałów budowlanych, mebli czy AGD.

Wstępne wyniki sprzedaży nowych mieszkań na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku potwierdzają dalszy wyraźny spadek sprzedaży.

Duży spadek sprzedaży znajduje swoją konsekwencję w postaci zmniejszenia skali rozpoczynanych inwestycji.

Rośnie wachlarz promocji i upustów, a sprzedający wykazują bardzo dużą elastyczność, jeśli widzą nabywcę rzeczywiście zainteresowanego zakupem. Deweloperzy ograniczają podaż. Jak oceniają eksperci JLL, jest to zawiązane z rosnącymi kosztami finansowania inwestycji i problemami ze sprzedażą. - Niekorzystne czynniki mogą przełożyć się na silne wyhamowanie nowych inwestycji deweloperskich, a - jeśli sytuacja na rynku się nie poprawi - liczba rozpoczętych budów mieszkań może w Polsce spaść do poziomu ok. 60 tys. lub mniej w 2023 r. - ocenili eksperci firmy doradczej JLL. Dodają, że rok 2023 będzie dla sektora mieszkaniowego bardzo trudny. Przy spadającej sprzedaży deweloperzy powinni proporcjonalnie zmniejszać wielkość dostępnej oferty. Czytaj więcej Rynek mieszkaniowy w fazie załamania, ceny stoją w miejscu - Niefortunny zbieg okoliczności sprawił, że ustalony na połowę roku termin wejścia w życie ustawy o DFG zdopingował firmy, aby zwiększyły podaż akurat wtedy, kiedy powinny za wszelką cenę ją zredukować. Rosnące koszty finansowania inwestycji i problemy ze sprzedażą zaowocują najprawdopodobniej bardzo silnym wyhamowaniem nowych inwestycji w przyszłym roku - wyjaśnił Kazimierz Kirejczyk, przewodniczący strategicznego panelu doradczego w JLL. Dodał, że jeżeli sytuacja w otoczeniu rynku szybko się nie poprawi, to sektor znajdzie się na ścieżce zredukowania liczby rozpoczętych mieszkań z poziomu ponad 160 tys. w 2021 do ok. 60 tys. lub nawet mniej w 2023 roku w całej Polsce. Ocenił, że może to mieć dużo negatywnych konsekwencji nie tylko dla samych firm deweloperskich, ale także dla sektora wykonawczego, a także producentów materiałów i wyrobów budowlanych, czy sektora meblarskiego i producentów AGD. Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin