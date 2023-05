Analitycy zauważają większe zainteresowanie dużymi mieszkaniami na rynku warszawskim. Ich odsetek w nowych projektach znacznie wzrósł. Uwagą cieszą się te o nietypowych rozkładach - z możliwością wynajęcia części lokalu lub z osobnym wejściem.

W ciągu 2022 r. liczba ofert sprzedaży lokali o powierzchni powyżej 90 mkw. była stosunkowo niewielka. Jednak wraz z początkiem 2023 roku, ich odsetek w nowych inwestycjach znacznie wzrósł.

Popularnością wśród nabywców cieszą się apartamenty o nietypowych rozkładach pomieszczeń, m.in. te z możliwością wynajęcia części mieszkania lub z oddzielnym wejściem dla nastolatków.

Według Otodom w 2022 roku zaledwie 6 proc. wszystkich ofert sprzedaży na rynku pierwotnym dotyczyło największych mieszkań. Dzisiaj odsetek nieruchomości o powierzchni powyżej 90 mkw. w ofertach nowych inwestycji, które pojawiły się wraz z początkiem roku, wyniósł aż 15 proc. Z danych Otodom Analytics wynika również, że w pierwszym kwartale 2023 roku średnia miesięczna sprzedaż mieszkań o powierzchni przekraczającej 90 mkw. wzrosła o 58 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zatem nie tylko jest więcej ofert, ale też nabywców.

Cena przekroczyła 15,5 tys. zł za mkw

Ceny dużych mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie przez długi czas były stabilne i mieściły się średnio w granicach 14,3-15,3 tys. zł za mkw. Jednak od sierpnia 2022 roku, czyli od czasu dołka sprzedażowego na rynku mieszkaniowym, obserwujemy delikatny wzrost cen tego typu lokali - wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, Head of Research w Otodom Analytics.

Na koniec marca 2023 r., ceny ofertowe mieszkań deweloperskich o powierzchni ponad 90 mkw, przekroczyły 15,5 tys. zł/mkw.

Za przeciętne duże mieszkanie nabywca musi zapłacić już blisko 1,5 mln zł, a mimo to w porównaniu do poprzedniego roku zainteresowanie tego typu mieszkaniami rośnie - dodaje Katarzyna Kuniewicz.

O duże mieszkanie pyta już co dziesiąty klient

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska mówi, że w kwietniu 12 proc. zapytań dotyczyło wyłącznie dużych mieszkań.

- Na taki zakup decydują się klienci, którzy cieszą się stabilnością finansową. Zamieniają mieszkania, w których żyją od lat, na większe, by mieszkać w budynku nowocześnie wykończonym i lepiej zlokalizowanym. Częściej obracają oni aktywami, by sfinansować nowe mieszkanie, zamiast brać kredyt. Takie zainteresowanie w ostatnim czasie wśród kupujących zyskała inwestycja Solen Kabaty na Ursynowie, gdzie ponad połowa mieszkań (56 z 102) to apartamenty większe niż 90 metrów kwadratowych - mówi Aleksandra Goller.

Szczególnie popularne są mieszkania nietypowe

Szczególną popularnością cieszą się lokale o rzadko występujących układach przestrzennych. Są nieczęsto spotykane na rynku i jako pierwsze rezerwowane przez klientów.

Takim unikalnym i popularnym rozwiązaniem są na przykład apartamenty z dwoma wejściami, które dają mieszkańcom większą prywatność i możliwość wynajęcia fragmentu mieszkania. Coraz częściej projekty lokali uwzględniają oddzielną sypialnię, a także łazienkę dla nastolatków z osobnym wejściem. Dzięki temu, nie ma konieczności przechodzenia przez całe mieszkanie, co pozwala na większą niezależność i swobodę.

Kolejnym trendem są lokale z wydzieloną częścią, którą można wynająć lub wykorzystać jako miejsce do pracy lub prowadzenia biznesu. Takie rozwiązanie może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla właścicieli. Ostatnio coraz większą rolę odgrywają również pomieszczenia funkcjonalne, takie jak przestronne garderoby, pomieszczenia gospodarcze czy pokoje do pracy zdalnej.

- Duże mieszkania są specyficznym produktem. Nie zawsze sprzedają się jako pierwsze. Kupujący są zachwyceni, gdy mają okazję je zobaczyć na żywo. W inwestycji takiej jak chociażby Solen Kabaty klient chce ocenić nie tylko widok z panoramicznego okna, ale też to, jak czuje się w przestrzeni i czy faktycznie spełnia ona jego oczekiwania - zauważa Aleksandra Goller.

Można również zauważyć trend zwiększania powierzchni tarasów i balkonów w nowych projektach mieszkań. Jednym z powodów może być rosnące zapotrzebowanie klientów na przestrzeń zewnętrzną, która pozwala na relaks, odpoczynek i spędzanie czasu na świeżym powietrzu - dodaje.

