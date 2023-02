Nie wybudowaliśmy żadnych produktów mieszkaniopodobnych, lecz budynek zgodny z pozwoleniem na budowę o funkcji mieszkalno-usługowo-hotelowej - tak J.W. Construction broni swojej warszawskiej inwestycji Bliska Wola Tower.

Stołeczny ratusz odmówił deweloperowi uznania 157 lokali w inwestycji Bliska Wola Tower za samodzielne mieszkania, bo miały to być pokoje hotelowe.

J.W. Construction podkreśla, że dla lokali niemieszkalnych przepisy nie wymagają, by miały co najmniej 25 mkw. W inwestycji Bliska Wola Tower niektóre liczą tylko 18 mkw.

Pozwolenie na budowę obiektu wydało biuro architektury, a wszystkie 157 lokali bardzo szybko znalazło swoich nabywców, którzy zniecierpliwieni oczekują aktualnie na możliwość podpisania aktów notarialnych.

Bliska Wola Tower to kontrowersyjne osiedle w centrum Warszawy, czasem - ze względu na azjatyckie skojarzenia - przezywane warszawskim Hongkongiem. Inwestycja stała się przedmiotem licznych dyskusji o tzw. patodeweloperce i wyciskaniu PUM-u. Gigantyczne wieżowce mieszczą ok. 1,8 tys. mieszkań.

J.W. Construction: wskutek nieuzasadnionej odmowy wydania zaświadczeń o samodzielności lokali niemieszkalnych przeznaczonych na świadczenie usługi zakwaterowania w celu krótkotrwałego pobytu, w poprzednich etapach inwestycji, zakończonych w 2018 r. i 2020 r., spółka poniosła istotną szkodę majątkową.

Jak wyjaśnia J.W. Construction, w budynku znajdują się lokale mieszkalne (takie, które przeznaczone są na prowadzenie w nich samodzielnych gospodarstw domowych), usługowe (przeznaczone są na prowadzenie w nich np. salonu fryzjerskiego, sklepu spożywczego) oraz o funkcji hotelowej (tj. takie, które przeznaczone są na świadczenie w nich usług zakwaterowania w celu okresowego pobytu, bez możliwości prowadzenia w lokalu samodzielnego gospodarstwa domowego).

„Powyższe wynika także wprost ze złożonego przez J.W. Construction wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali” - czytamy w oświadczeniu dewelopera.

Mieszkania czy miniapartamenty?

Deweloper podkreśla, że dla lokali niemieszkalnych przepisy nie wymagają, by miały co najmniej 25 mkw. W inwestycji Bliska Wola Tower niektóre liczą tylko 18 mkw. Tymczasem, jak wskazuje, urzędnicy stołecznego ratusza twierdzą, że formalnie sprzedaje nie mieszkania, tylko miniapartamenty, więc nie musi trzymać się przepisów, które wymagają, by mieszkanie miało co najmniej 25 mkw.

Odmowa wydania zaświadczenia podszyta jest przypuszczeniami lub bliżej nie sprecyzowanymi obawami biura architektury, a nie przepisami prawa - uważa J.W. Construction.

„Biuro architektury porusza się w sferze przypuszczeń, a nie przepisów prawa, twierdząc, że określenie apartamenty nie jest jednoznaczne z pojęciem lokalu mieszkalnego, ale najprawdopodobniej tak bywa odczytywane przez rynek nieruchomości. Odmowa wydania zaświadczenia podszyta jest więc przypuszczeniami lub bliżej nie sprecyzowanymi obawami biura architektury, a nie przepisami prawa” - czytamy w komunikacie firmy.

Nieprawdziwy zarzut upychania lokali, by więcej zarobić

Według J.W. Construction aberracyjny jest zarzut ratusza mówiący o tym, że „miniapartamenty w wieży J.W. Construction mają metraże zaczynające się od 18 mkw., dzięki temu można było upchnąć więcej lokali i więcej zarobić”.

Pozwolenie na budowę obiektu wydało biuro architektury, a wszystkie 157 lokali bardzo szybko znalazło swoich nabywców, którzy zniecierpliwieni oczekują aktualnie na możliwość podpisania aktów notarialnych - tłumaczy J.W. Construction.

„Chodzi przede wszystkim o podatki od nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Szkoda byłaby jeszcze większa, gdyby spółka musiała wypłacać odszkodowania dla klientów z powodu opóźnienia w zawarciu aktów notarialnych. Szczęśliwie jednak dla J.W. Construction sądy powszechne oddalają takie powództwa argumentując, że brak możności podpisania aktu notarialnego z powodu nieuzasadnionej odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali nie może obciążać dewelopera. Ostateczna wysokość szkody odnośnie etapu inwestycji nie jest jeszcze znana” - wyjaśnia J.W. Construction.

To nie pierwszy raz

J.W. Construction przypomina, że tożsamych problemów w uzyskaniu zaświadczeń doświadczyła w przypadku dwóch poprzednich etapów tej inwestycji. Dla budynku przy Kasprzaka 31 spółka oczekiwała na zaświadczenie od 5 października 2018 r. do 23 września 2019 r., zaś dla budynku przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83 A od 28 października 2019 r. do 25 listopada 2020 r.

Deweloper przypomina, że biuro architektury związane jest art. 217 kpa, co oznacza, że zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni. W sprawie wypowiadały się SKO, WSA, a nawet w wątku pobocznym wojewoda mazowiecki, a proces odwoławczy dwukrotnie zakończył się wydaniem zaświadczeń.

„Wydawało się więc, że sprawa jest przesądzona, a analogiczne zaświadczenie dla ostatniego etapu inwestycji, po pierwsze zostanie wydane w ogóle, a po drugie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki” - czytamy w oświadczeniu dewelopera.

Kto nie respektuje orzeczeń SKO?

J.W. Construction zauważa jednocześnie, że biuro architektury nie respektuje orzeczeń SKO jako organu II instancji i przy ponownym rozpatrywaniu sprawy prowadziło postępowanie w odmiennym kierunku, aniżeli kierunek wynikający ze wskazań (wytycznych SKO).

Wielka szkoda, że biuro architektury, z uporem godnym lepszej sprawy, notorycznie bezpodstawnie odmawia wydania zaświadczeń, nie bacząc przy tym na interes niemal 1,5 tys. klientów spółki, którzy nie mogą podpisać aktów notarialnych i stać się właścicielami lokali, za które zapłacili - uważa J.W. Construction.

„Biuro architektury przeprowadziło analizę orzecznictwa sądowego i nie jest ono tak jednoznaczne jak decyzja SKO, co – jak rozumiemy – miało pozwolić nie zastosować się do postanowienia SKO. Problem jednak w tym, że orzeczenia, które biuro architektury przywołało w ponownym postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia, potwierdzają stanowisko spółki i SKO, nie potwierdzają natomiast stanowiska biura architektury” - argumentuje J.W. Construction.

Orzeczenia potwierdzają , że zakres badania sprawy wyznacza art. 2 ust. 1a i 2 ustawy o własności lokali, czyli to, że organ ma zbadać wyłącznie:

• czy wnioskowana powierzchnia jest izbą lub zespołem izb wydzielonych w obrębie budynku trwałymi ścianami,

• czy ustanowienie samodzielności lokalu zgodne jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• czy ustanowienie samodzielności lokalu zgodne jest z pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie.

J.W. Construction: postawa daleka od naczelnych zasad

Cała sprawa wygląda więc tak, jakby z jakichś powodów, biuro architektury za wszelką cenę poszukiwało, wbrew przepisom, podstawy do odmowy wydania wnioskowanego zaświadczenia. To postawa bardzo daleka od naczelnych zasad postępowania administracyjnego, którymi biuro architektury jest związane - uważa J.W. Construction.

„Wielka szkoda, że biuro architektury, z uporem godnym lepszej sprawy, notorycznie bezpodstawnie odmawia wydania zaświadczeń, nie bacząc przy tym na interes niemal 1,5 tys. klientów spółki, którzy nie mogą podpisać aktów notarialnych i stać się właścicielami lokali, za które zapłacili. W znakomitej większości dotyczy to mieszkań (883 lokale mieszkalne). Brak zaświadczeń co do części lokali, uniemożliwia podpisanie aktów notarialnych nawet względem lokali mieszkalnych, co do których zaświadczenia zostały wydane. Wynika to z ustawy o własności lokali, o czym biuro architektury powinno wiedzieć, skoro zakres jego kompetencji w sprawie o wydanie zaświadczenia wyznacza art. 2 tej ustawy” - komentuje J.W. Construction.

